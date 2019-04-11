原标题：钢价上涨行情能走多远 钢材市场将平稳运行

4月9日，15家钢厂发布调价信息，价格集体上涨，调整幅度在10元/吨至135.6元/吨。当天，主流城市螺纹钢均价报4198元/吨，线材均价报4288元/吨，较此前一天分别上涨36元/吨、40元/吨。另据商务部监测，4月1日至7日，钢材价格上涨0.4%。有人甚至惊呼，钢价齐涨，涨疯了！针对业界关注的钢价走势问题，记者作了采访。

“钢价短期内仍存在上涨惯性，但并不具备长期持续上涨的动力。”“我的钢铁网”资讯总监徐向春表示，目前钢材市场还处于调整阶段。

如果拉长时间段来看，钢价整体走势会更清晰。去年四季度，经济下行压力加大，钢铁市场承压运行，钢材价格大幅回落。据统计，2018年11月份钢材价格快速下跌，钢材综合价格指数降幅高达12.6%。钢价大跌在一定程度上挫伤了市场信心和预期。今年1月份至2月份，钢价仍处于低位；3月份，钢价呈小幅上涨态势，月末虽有回调，但进入4月份钢价重拾涨势。

据专家分析，近期钢价上涨，表明在利好因素作用下，钢铁业市场预期有了改变。今年以来，经济稳定运行并出现了积极变化，预期日益向好。3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重返扩张区间。“稳增长”政策逐渐落地，基建投资加力提速，为稳定钢铁需求提供了支撑。目前，随着施工旺季到来，钢铁市场行情启动，属于正常现象。

同时，成本上涨在一定程度上支撑了钢材涨价。今年以来，国际铁矿石巨头供给波动加剧，受1月下旬巴西淡水河谷溃坝事件以及3月中旬澳大利亚西部港口飓风袭击事件影响，巴西、澳大利亚铁矿石产量下降、发货量降低。受此影响，我国进口铁矿石价格大幅上涨。据中钢协监测，3月末，进口铁矿石价格比年初上涨22.99%，同比上涨33.49%。进入4月份，进口铁矿石价格涨幅进一步扩大。原材料成本上升，势必逐渐反映到钢材价格上。

尽管后市仍有一定回暖空间，但钢铁企业仍需理性看待当前形势，对钢价上涨行情不能盲目乐观。毕竟，随着经济转型，钢铁业减量发展是大势所趋，加之经济下行压力犹存，钢铁需求在回落。据预测，2019年我国钢材需求量为8亿吨，同比下降2.4%。

冶金工业规划研究院院长李新创认为，2019年我国经济将保持平稳增长，机械、造船、家电、集装箱等行业钢材需求仍将保持增长，但建筑、能源、汽车等行业用钢需求将出现小幅下降。

与之相应的是，今年1月份至2月份，房屋新开工面积增长6.0%，增速回落11.2个百分点。房地产开发企业土地购置面积同比下降34.1%；今年1月份至3月份，全国乘用车市场销量为507.8万台，同比累计下降10.5%。

尤其值得注意的是，我国钢铁产能释放较快，去产能成果仍需进一步巩固。今年前两个月，全国粗钢日产量达253.53万吨，同比增长9.2%，比上年12月份增长3.25%。

中钢协秘书长刘振江表示，今年一季度，我国钢产量增长过快，同比增长9%，非会员企业增速远远超过钢协会员企业增速。随着产量增加，社会库存和企业库存也在增加，供大于求的压力有可能显现。

“2018年，我国粗钢产量达9.28亿吨，创历史新高。随着后续合规产能持续释放以及产能利用率不断提高，现有脆弱的供需平衡态势有可能被再次打破。”工业和信息化部原材料工业司巡视员吕桂新指出，严禁新增产能已经成为钢铁行业供给侧结构性改革成果能否得以巩固的关键。

据悉，有关部门今年将对钢铁产能违法违规行为高发易发的重点省份，组织开展一次巩固化解过剩产能成果抽查，继续利用卫星遥感、电力监测、举报平台等手段，对钢铁产能违法违规行为保持露头就打的高压态势。

根据刘振江等专家的研判，对于钢铁业来说，2019年的情况要比2018年复杂，变量因素处于活跃期，关键在于要有合理的预期和得当的应对。稳运行已成为钢铁行业的重中之重。

由此，钢材市场主基调也将是平稳运行，而非大起大落。通过多方博弈，钢价有望保持在相对合理的区间。

(责编：杨曦、蒋琪)