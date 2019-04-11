交通银行发布2018年企业社会责任报告

3月29日，交通银行（下称交行）对外披露《2018年企业社会责任报告》。2018年是交行成立110周年，也是交行董事会和高管团队新老接替、承上启下、走向高质量发展的全新起点。交行秉守初心、与时俱进、笃定前行，以高质量发展为主线，以“增有效客户、增核心负债、增转型收入，降风险成本、降资本占用、降营运成本”为重点，在改革的浪潮中不断取得新的发展进步。

助力脱贫攻坚。交行积极发挥自身金融专业优势，探索创新扶贫模式，聚焦“一号工程”，从战略高度入手，持续加大政策、资金、人力、技术方面的帮扶力度，努力改善贫困地区生产生活条件，增加贫困户收入，坚决打赢脱贫攻坚战。2018年，交行扶贫捐赠金额2,815.79万元，选派扶贫干部151人（含驻村第一书记）。

服务实体经济。交行全力支持“一带一路”、京津冀、长三角、雄安新区、粤港澳大湾区等国家重大战略；大力支持民营经济、小微企业等民生领域和薄弱环节。2018年，客户贷款新增2,749.72亿元，移位再贷6,337亿元，投资地方债1,387亿元，总计为实体经济提供了上万亿元的资金支持。通过客户基础的稳固成长，带动业务结构的优化调整，夯实利润增长的根基。

践行金融普惠。加快升级传统金融服务，着力拓宽社会、企业和个人金融资源获得渠道，为市场主体和人民群众提供多层次、全覆盖、更高水平的金融服务。2018年末，交行监管普惠口径贷款余额1,104.93亿元，较年初增长24.57%；不良率5.33%，较年初下降3.30个百分点。交行以做全渠道服务最好的银行为目标，线上线下协同，持续提升优质服务水平，在中银协“2018年度中国银行业文明规范服务千佳示范网点创建评选”中，交行135家网点入选，获评网点数量居行业第一位。

坚持绿色发展。交行紧跟国家绿色金融发展政策，持续加强绿色信贷服务，积极创新绿色产品，将绿色发展理念融入管理运营，坚持负责任地绿色采购，在业务办公中注重资源节约和可持续利用，为满足利益相关方对绿色发展与美好生活的追求不懈努力。2018年，交行电子银行业务分流率持续提高至96.59%，产生的环保效应相当于减排二氧化碳近19,238.88吨，较同期增长2.17%。

建设幸福家园。交行倡导和遵循“以人为本”的价值理念，致力打造员工共同的职业家园和成长家园。推出“家园文化”建设方略，出台《关于进一步加强幸福交行家园建设的意见》，构建企业文化、民主管理、员工福利、员工荣誉和职业成长等五大体系，关心员工身心健康，维护员工生活工作的平衡，提高员工获得感和幸福感。2018年，员工幸福指数73.52。

增进社会福祉。交行积极以实际行动践行社会责任，寻求回馈社会的方式，为社会的繁荣和谐贡献金融力量。报告期内，交行在成立110周年之际，打造公益品牌“Blue蓝气球公益”，将交行扶贫助农、为老助残、特教支教、赈灾志愿等活动纳入品牌下进行统一管理和推广。2018年，交行全年公益捐赠金额3,506．62万元，实施公益项目225个；志愿者活动参与人次约10,000人次，志愿者活动总时长约2,000小时。

时序更替，梦想前行。展望2019年，交行仍将以“创造共同价值、提供最好服务”为目标，深度融入和服务国家发展大局，全面提升跨境跨业跨市场跨界跨线的协同服务能力，全力为中国经济高质量发展贡献“交行力量”；遵循“两化一行”战略施工图，努力铸就银行业“财富管理”的标杆，让金融服务更为平等高效、触手可及，努力为服务人民美好生活需求贡献“交行智慧”。

(责编：杨曦、蒋琪)