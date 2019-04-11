国网攀枝花供电公司：电网巡查 防患火灾

“小伙子，你可以到那边的空地上吸烟。这里接近输电线路，吸烟容易引起火灾。”4月3日，国网攀枝花供电公司输电运检员工胡林一上班就蹲守在220千伏岩庄线附近。与此同时，他的巡检“战友们”也分别前往辖区内的重点线路巡检。清明节前夕，频繁的人为用火带来了输电线路火灾隐患。

攀枝花市属南亚热带立体气候类型，昼夜温差大，气候干燥，日照时间长，是四川年热量值最高的地区，年平均气温20摄氏度左右，且山地多，海拔高，被称为天然“大温室”。每年冬末春初是干燥季，具有无雨、高温等气候特点。

“我们对重点区域进行可视化监控，目前我们公司共安装了18套可视化监控装置。”攀枝花供电公司输电运检班技术员罗勇说，可视化监控装置是目前最有效的山火防控设备，不过成本也略高。除了在重点防控区域安装装置外，其他大多还是人工蹲守。220千伏银坪南线是重点防控区域，罗勇已经连续4年在这条“战线”上蹲守了。他指了指前面的松树，说：“这一带都是松树，含有松油，特别易燃。春节前我们就开始清除线下易燃物，确保输电线路安全运行。”

攀枝花供电公司还建立起村民联络员制度。在全市管辖的基层村镇，都有村民上报“情报”给巡检人员。这一举措增加了信息来源的渠道，确保输电线路远离危险。 (方昱、尹迪)

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