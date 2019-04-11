引领全球交通转型 世界新能源汽车大会7月举办

人民网北京4月11日电（记者 魏艳 实习生 吉娜）由中国科协和海南省人民政府主办的世界新能源汽车大会将于7月1—3日在海南博鳌举办，本次大会以“新时代 新变革 新产业”为主题，聚焦汽车与能源、交通、信息、通讯等领域联动以及和智慧城市应用场景的深度融合，突出电动化、智能化、共享化融合发展特色。
据中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华介绍，近年来我国的新能源汽车无论在产业规模、技术水平还是创新能力等方面都走在了全球前列，成为引领全球交通领域电动化转型的重要推动者。“2018年，中国新能源汽车产销超过125万辆，国内新车市场份额达到4.4%，累计推广超过300万辆，占全球新能源汽车保有量的50%以上，”张进华向记者介绍。
记者了解到，本次大会将围绕能源变革、环境保护与汽车产业绿色发展，汽车产业转型升级及创新发展，新能源汽车前沿技术及发展趋势等议题举办全体大会、9个主题峰会、2个边会以及闭门会议，同时展区内将分布展示我国“十三五”新能源汽车重点专项成果，并邀请国内外整车企业、新势力造车企业、国内外零部件供应商重点展示新能源汽车领域先进技术。
本次大会既是我国集聚全球创新资源，推动产业高质量发展的重要合作平台，也是探索跨产业融合、引领产业转型升级方向的交流平台。据了解，预计有超过1200名国内外政府及产业各界嘉宾和代表参会。
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