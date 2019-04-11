人民网>>财经

引领全球交通转型 世界新能源汽车大会7月举办

2019年04月11日13:03  来源：人民网
 

人民网北京4月11日电（记者 魏艳 实习生 吉娜）由中国科协和海南省人民政府主办的世界新能源汽车大会将于7月1—3日在海南博鳌举办，本次大会以“新时代 新变革 新产业”为主题，聚焦汽车与能源、交通、信息、通讯等领域联动以及和智慧城市应用场景的深度融合，突出电动化、智能化、共享化融合发展特色。

据中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华介绍，近年来我国的新能源汽车无论在产业规模、技术水平还是创新能力等方面都走在了全球前列，成为引领全球交通领域电动化转型的重要推动者。“2018年，中国新能源汽车产销超过125万辆，国内新车市场份额达到4.4%，累计推广超过300万辆，占全球新能源汽车保有量的50%以上，”张进华向记者介绍。

记者了解到，本次大会将围绕能源变革、环境保护与汽车产业绿色发展，汽车产业转型升级及创新发展，新能源汽车前沿技术及发展趋势等议题举办全体大会、9个主题峰会、2个边会以及闭门会议，同时展区内将分布展示我国“十三五”新能源汽车重点专项成果，并邀请国内外整车企业、新势力造车企业、国内外零部件供应商重点展示新能源汽车领域先进技术。

本次大会既是我国集聚全球创新资源，推动产业高质量发展的重要合作平台，也是探索跨产业融合、引领产业转型升级方向的交流平台。据了解，预计有超过1200名国内外政府及产业各界嘉宾和代表参会。

(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved