专题报告聚焦贸易保护主义背景下中国经济如何“行稳致远”

人民网北京4月11日电 今日，中国社科院2019年第13部《中国省域竞争力蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）发布暨应对贸易保护主义背景下中国经济高质量发展研讨会在京举行。福建师范大学经济学院院长、《蓝皮书》执行主编黄茂兴介绍，《蓝皮书》每年都会围绕当前国际国内经济热点问题提供一份专题报告，此次专题报告主要聚焦应对全球贸易保护主义的背景下中国经济高质量发展的话题。

国务院发展研究中心党组成员办公厅主任余斌介绍，《蓝皮书》通过构建中国省域中国综合竞争力质量体系做了一个模型，对2016、2017年全国31个省级区域的中国竞争力进行深入科学的研究，并对其中的若干重要问题，比如中国对外开放、制造业的高质量发展等等提出了有较强针对性和操作性的政策。他认为，在全球保护主义、单边主义加剧的国际背景下，《蓝皮书》对提升中国省域中国竞争能力提供了有价值的借鉴。

“我们在策划今年这部《蓝皮书》的创新点时，聚焦全球贸易保护主义、单边主义盛行的形势下，中国经济怎么行稳致远。”黄茂兴介绍，《蓝皮书》专题报告中指出，在贸易保护主义冲击下，我国宏观经济发展存在以下几方面的困难：一是从国际形势来说，当前国际环境形势异常复杂，外需对经济拉动的作用逐步减弱；二是从消费走势来看，虽然稳中趋缓，但是体制升级的步伐总体还是偏慢；三是从投资来看，一些投资主体受经济下行压力影响比较大；四是改革进入深水区，经济存在一定的挑战。

那么在全球贸易保护主义的背景下，如何保持中国宏观经济平稳运行？黄茂兴介绍，报告给出了如下几点建议：一是对内要进一步深刻变化，打牢经济增长的基石；二是对外扩大开放的力度和广度，推动贸易战略转型；第三个是做好对外开放的制度层面建设；第四个是推进对外贸易转型发展战略。

以金融业为例，黄茂兴表示，改革开放以来中国金融业取得了显著成就，金融业总体实力大幅增强、组织体系日益完善、监管格局逐步成型、市场开放度日益提高。《蓝皮书》专题报告指出，全球贸易保护主义对中国金融业的影响，风险与挑战、机遇与挑战并存。对此，报告建议：一是要进一步完善宏观调控，尤其是金融的监管协调机制，来提高监管的有效性；二是要加快金融相关的配套措施建设，比如影子银行的风险管理等等；三是完善地方金融监管机制，随着新一轮国家机构的改革，从原来一行三会的机构改革的框架到现在新一轮的机构改革，包括地方金融监管也专门设立了金融监管局，有助于进一步增强地方金融机构的监管能力。

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