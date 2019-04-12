物价稳，释放良好预期（锐财经）

4月11日，国家统计局发布数据，3月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。一季度，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.8%。

图为江苏省南京市市民在一家农贸市场购买水果。

苏 阳摄（人民视觉）

国家统计局于4月11日发布的今年3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，3月份，CPI同比上涨2.3%，环比下降0.4%；PPI同比上涨0.4%，环比上涨0.1%。专家指出，CPI温和上涨，处于合理区间；PPI由降转升，释放出积极信号；一季度价格表现稳定，折射出经济稳健运行的总体态势。

CPI同比重回“2”字头

从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。其中，食品价格上涨4.1%，影响CPI上涨约0.82个百分点；非食品价格上涨1.8%，影响CPI上涨约1.46个百分点。国家统计局城市司处长董雅秀分析指出，春季是蔬菜上市的淡季，加之受多地低温阴雨天气影响，鲜菜价格上涨较快，同比上涨16.2%，影响CPI上涨约0.42个百分点；猪肉价格上涨5.1%，为同比连降25个月后首次转涨，影响CPI上涨约0.12个百分点。

从环比看，CPI由上月上涨1.0%转为下降0.4%。其中，食品价格由上月上涨3.2%转为下降0.9%，影响CPI下降约0.19个百分点；非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.2%，影响CPI下降约0.18个百分点。其中，鸡蛋、水产品和鲜菜价格分别下降6.0%、3.6%和2.6%，牛肉、羊肉和鸡肉价格分别下降1.8%、1.7%和1.6%，上述六项合计影响CPI下降约0.21个百分点。

国家信息中心经济预测部副主任牛犁认为，CPI环比下降是典型的季节性因素导致的。“春节期间，菜价肉价上涨，节日过后物价就会回落至正常水平。”牛犁说，“春节过后，飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格也都有所下降，这也成为影响CPI环比下降的部分原因。”

PPI环比由降转升有所回暖

数据显示，PPI由上月环比下降0.1%转为环比上涨0.1%。在主要行业中，涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨5.6%，比上月扩大0.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨2.3%，扩大1.4个百分点。降幅收窄的有计算机、通信和其他电子设备制造业。

从同比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，生产资料价格由上月下降转为上涨0.3%；生活资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。在主要行业中，由降转涨的有石油和天然气开采业，上涨9.7%；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨3.5%。另外，计算机、通信和其他电子设备制造业价格上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。据测算，在3月份0.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.9个百分点，新涨价影响约为-0.5个百分点。

牛犁表示，自去年以来，PPI始终处于走低态势，制造业领域整体面临下行困难。“长此以往，工业企业效益将会受到影响。”牛犁说，“3月份PPI略微回升释放出了积极的信号，这说明今年开年来国家出台的相关政策已初步显示成效。”

预计物价走势总体平稳

牛犁介绍，由于CPI属于中端消费，一定程度上能够反映国家经济整体的运行情况。牛犁表示，“目前来看，CPI涨幅相当温和，在政府的调控目标内。由于翘尾因素的影响，可以预测今年二季度的CPI平均水平可能与3月份基本持平，将继续保持温和增长的良好态势。这也反映了中国经济整体处于平稳运行的合理空间。”

对于PPI的持续走低，有部分舆论表示了“通缩”的担忧。牛犁认为，PPI只反应工业领域的价格走低，而通货紧缩是针对整体经济环境而言的，不能通过制造业这一部分而判断整体经济的发展态势。“政府今年以来出台了大量的政策，想方设法加大稳增长的政策力度，二季度的PPI预计保持微弱增长的态势。”

牛犁认为，今年以来，国家为了缓解工业制造业领域的下行压力，打出了一系列政策的“组合拳”。其一，实施稳健的货币政策，维持松紧适度，不搞大水漫灌。今年年初，央行宣布全面下调存款准备金率1个百分点。牛犁表示，这样安排利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。其二，减税降费力度超过市场预期。其三，“放管服”改革持续推进，营商环境改善取得积极成效。“这为所有市场主体创造公平竞争的制度环境和法治化、便利化的营商环境。”牛犁说。

牛犁表示，受到国际大环境因素影响，PPI将在未来一年里缓慢回暖。“国家做出的努力有目共睹，只是政策发力显现在数据上还需要一段时间。我们可以坐观后效，整体预期是稳定良好的。”牛犁说。

(责编：袁勃)