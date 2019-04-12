4月10日，中国社会科学院世界社保研究中心在上海发布《中国养老金精算报告2019-2050》。报告中的“中国养老金发展指数2018”部分显示，中国养老金制度发展迅速，养老金发展指数得分为70.38分，较5年前上升13.39分，但是面临较大的老龄化压力。

中国社科院世界社保研究中心执行研究员高庆波介绍，养老金发展指数包括三个一级指标：充足性、可持续、多层次。目前可持续得分最高（81.9），多层次得分最低（40.93），充足性则介于二者之间（73.61）。“中国养老金制度在充足性方面取得了长足发展，全国各地虽有差异，但总体趋势向上；全国层面可持续性良好，但地区间差异极大，需要财政转移支付压力增加较快，地区间失衡问题日渐突出；多层次总体发育缓慢，各地差异明显。”

报告指出，中国养老金制度发展的一个显著特点是，老年人口保障水平提升迅猛。在5年前的养老金发展指数中，当时的领取基本养老金人口占城镇60岁及以上人口比率只有38.4%（全国），而在最新的养老金发展指数2018中，该指标数值已经提升到了71.79%。只用了5年时间，基本养老保险制度提供的养老金收入已经成为老年人晚年经济收入中最重要的组成部分。

此外，养老金支出规模提升且待遇相对稳定。5 年来，基本养老金支出提升明显——占GDP比率从 3.24%提升到4.63%，所有省份的养老金支出占GDP比率均在提升。与此同时，在养老保险待遇方面，以城镇单位在岗职工平均工资计算（各地如另有规定者从其规定）的平均替代率水平从全国角度来看基本持平，5年前社会平均替代率为49.23%，5年后为49.99%，这意味着虽然养老金的绝对支出数额始终上涨，但养老金待遇相对水平则大体保持稳定。

高庆波表示，在迅速发展的同时，制度财务可持续性隐忧浮现。五年来制度可持续性正在经历着两种趋势：一是制度收入端在覆盖面和征缴力度上均有所提升，二是制度支出压力随人口老龄化程度加深而加大。两种趋势结合的结果是：基本养老保险制度全国可持续性良好，但地区间差异极大。5年来，除了少数省份养老保险基金还在持续增加之外，相当数量的省级单位的养老金制度可支付月数下降明显。基本养老保险制度的长期财务可持续性有待增强。

报告建议，基本养老保险制度的改革需要标本兼治，从制度根源和参数改革等方面，出台综合性设计方案，提升养老保险制度的财务可持续性。

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