全国民企招聘周活动将启动

本报北京4月11日电 （记者李婕）记者11日从人力资源和社会保障部获悉，4月15日至4月21日，人社部、教育部、全国总工会、全国工商联将在县级以上城市开展2019年全国民营企业招聘周活动。
此次活动以“就业政策惠民企，就业服务促发展”为主题，集中开展“四个一”活动，即走进产业园区和民营企业，提供一次用工指导服务；全面梳理支持企业稳定和扩大就业的政策，组织一次惠企政策宣讲；针对企业需求和求职者特点，举办一次系列招聘活动；对先进民营企业和优秀民营企业员工，开展一次集中典型宣传。活动期间，各地将创新组织形式，丰富活动内容，将民营企业招聘周活动打造成为服务民营企业发展的特色品牌。同时，人社部将在中国公共招聘网设立“2019年全国民营企业招聘周”专栏，开展网络招聘活动，提供各地招聘会、招聘岗位信息和各地活动动态。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】