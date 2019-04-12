全国民企招聘周活动将启动

本报北京4月11日电 （记者李婕）记者11日从人力资源和社会保障部获悉，4月15日至4月21日，人社部、教育部、全国总工会、全国工商联将在县级以上城市开展2019年全国民营企业招聘周活动。

此次活动以“就业政策惠民企，就业服务促发展”为主题，集中开展“四个一”活动，即走进产业园区和民营企业，提供一次用工指导服务；全面梳理支持企业稳定和扩大就业的政策，组织一次惠企政策宣讲；针对企业需求和求职者特点，举办一次系列招聘活动；对先进民营企业和优秀民营企业员工，开展一次集中典型宣传。活动期间，各地将创新组织形式，丰富活动内容，将民营企业招聘周活动打造成为服务民营企业发展的特色品牌。同时，人社部将在中国公共招聘网设立“2019年全国民营企业招聘周”专栏，开展网络招聘活动，提供各地招聘会、招聘岗位信息和各地活动动态。

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