原标题：外卖从楼下到房间这点路，竟然也藏着商机

外卖从楼下到房间这点路

竟然也藏着商机

每单3~20元不等，买单的主要是白领和大学生

本报记者 陈婕 朱银玲 通讯员 毛诗婷

叫外卖已经成为许多人的日常。不过，在有些写字楼、学校等场所，小哥不能直接送上门，要本人下楼走一趟，万一碰到电梯高峰，或是手头有事，甚至“懒癌”犯了，小哥等得心急，你或许还会觉得一肚子委屈。最近，在上海部分地区的写字楼下多了一群小哥哥驻守。外卖骑手们只需每单交一两块钱费用，这些小哥哥会负责将餐食转送到用户手中。原来，他们做的是外卖送上楼的生意。

饿了么测试外卖送上楼

如果问起外卖小哥们，最怕去哪里送餐？商务写字楼必定榜上有名。尤其在中午高峰期，为了抢时效，小哥们往往都放弃等电梯，直接爬楼梯。更郁闷的是，一些园区、写字楼不让小哥进入，他们往往只能在外面干等着，眼看着下一个单子在手上来不及。

针对送餐员们的苦恼，最近，有人发现，在上海徐家汇，一家名叫至冠配送的公司专做“最后100米”的爬楼生意，口号是“上楼我来，赚钱你去”，也就是说，外卖小哥只需将订单送到驻点处，上交一点费用后，由至冠配送的工作人员“接力”送到楼上的客户手中。

据介绍，外卖骑手们跑外卖每单赚6元，被其“咔嚓”一刀“割”走2元，但能抢到更多单子加以弥补，算下来还是划算的。

“至冠配送”究竟是一家怎样的企业？

据称，“至冠配送”是饿了么旗下公司。记者从饿了么处得到证实：“至冠配送”是饿了么在楼宇末端配送上的探索测试之一。据了解，这项测试开始于半年前，仅在上海地区进行。

饿了么表示，在实施过程中，没有强制行为。不论是饿了么骑手，还是其他平台骑手，在遵守楼宇物业管理规范的前提下，都可以自主选择自行配送上楼，或沟通消费者下楼取餐，或是选择交由楼宇内配送员配送。楼宇内配送人员也都持有健康证，并且定期对其进行食品安全和配送业务相关培训。

饿了么表示，经过半年的探索，相关业务测试已经完成。从3月上旬开始，该项测试就已陆续终止，从原来10多个点，减少到目前的4个点。至于今后会不会正式推广，饿了么方面表示目前未知。

杭州高校兴起代取群

“测试阶段，有调整很正常。”物流行业专家赵小敏告诉钱江晚报记者，业内很看好这类“外卖零距离”解决方案。“现阶段这部分费用骑手来出，中长期阶段，可能还是消费者出大头。”赵小敏说。不过，变相涨价，消费者会愿意多花这笔钱吗？

记者注意到，事实上，在杭城大学校园里已经悄然兴起了这种跑腿服务。

“求肯德基带买”、“求代拿3个快递从弗雷德到17号楼”、“求16号楼的快递代取到S楼”……每到傍晚，这个名为“浙传外卖快递代取群”里，就开始热闹起来。这是一个300多人的大群，里面都是浙江传媒学院的大学生们。昨天下午6点多，Fern姑娘发出消息：“求代拿弗雷德快递到S楼B区上楼”，过了三分钟，她就发了“找到”的消息。

“显然有愿意帮忙的小伙伴私信了她。”群主孙同学是浙江传媒学院在校大一学生，他告诉记者，这个群刚建立不久，大学生如果有快递外卖找代拿的需求，会发在群里，如果有人正好看到并且方便的话，顺便帮忙代取快递或者外卖，还能收取一定的费用。

孙同学介绍，收费标准刚开始是个人自定的，后来为了防止恶意要价，自己在群里统一收费标准，规范了市场价格，他还列了一张表，各个寝室楼按照相应的距离合理地明码定价。没想到，一下子就涌入了更多小伙伴，发展到了现在这个规模。

记者在这张表格上看到，代取快递费最低3元，最高15元，最贵的是代买喜茶，最高20元。也就是说，一杯芝芝莓莓32元，算上代买费之后总价最高达52元，这个价格几乎可以买两杯星巴克了。

孙同学告诉钱江晚报记者，在下沙大学城内，类似的代取服务模式几年前就有了。而浙传的外卖快递代取群也不止自己这么一个。需求有多旺盛？以孙同学为例，在这个337人的群里，这段时间是“淡季”，一天自己能接个一两单，不过，去年双11，两天的时间他挣了200元钱，平均一天100元。

外卖送上楼是个商机

为什么包括大学生在内，愿意选择花钱找别人帮忙，也不愿自己出门去取快递外卖？一位大学生坦白地告诉钱江晚报记者：“走下寝室楼，再走这么远的路去拿快递或者拿外卖，觉得是浪费时间，很没必要。“

物流专家赵小敏告诉钱江晚报记者，除饿了么之外，其他同城配送公司都会推出类似的上楼服务。“这是一种新的生活方式带来的新模式，业内秉持着支持的开放性心态。“赵小敏表示，刚推出时也许会存在一定争议，比如食品安全等。不过，随着可溯源等技术的发展，同时挂钩信用平台等，接下来大家的顾虑或许就会慢慢被打消。”

据专家预计，包括快递柜、外卖柜、冷柜、上楼服务等各种形态的共享合作中心，今年下半年或将陆续推开，明年或将在全国大范围推行。

本报记者 陈婕 朱银玲 通讯员 毛诗婷

(责编：李楠桦、杨曦)