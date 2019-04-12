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悄悄向企业端靠拢 短信业务闷声发大财

黄鑫

2019年04月12日08:23  来源：中国经济网
 
原标题：悄悄向企业端靠拢 短信业务闷声发大财

　　近年来，随着即时聊天工具不断普及，从QQ到微信再到视频聊天，手机用户联系他人的方式不断翻新，从而导致短信和语音电话业务收入不断下降，运营商甚至曾为此叫苦不迭。

　　然而，工信部最新数据显示，今年1月份至2月份，全国移动短信业务同比增长17.3%，移动短信业务收入完成60.4亿元，同比增长5.3%。2018年，全国移动短信业务量同比增长14%，收入完成392亿元，同比增长9%。

　　短信业务竟然一直在闷声发大财？在移动互联网时代，到底谁在用短信业务？工信部官方回应，短信业务逆势上扬主要是依靠服务登录和身份认证等应用的带动。也就是说，企业级短信业务需求量大，短信业务早已悄悄靠近了B(企业)端。

　　“随着移动互联网不断发展，即时通讯类APP衍生出了许多附加功能，如移动支付、导航等，这些新功能为用户带来了全新的交流体验，这对短信业务造成了很大冲击。”赛迪顾问信息通信产业研究中心高级分析师李朕说，不少个人用户在选择通信套餐时更关注流量是多还是少，短信早已被忘到九霄云外。

　　相关专家表示，目前短信的主要用户群体以企业为主。在企业内部，可以用短信沟通传输信息。同时，在企业和政府机构之间，也常常用短信发送相关信息和数据。此外，越来越多的科技型企业也正使用短信达到沟通的目的。比如，收发验证码、派单通知等，这些领域给短信业务带来了很大的发展空间。

　　“短信业务已经不仅仅是个人用户用来聊天的工具了。”李朕表示，近年来企业级短信业务需求不断增加，刺激了短信业务市场，企业较大的体量也能给短信业务带来一定的营收增长。

　　值得注意的是，短信从社交属性变为商业属性的趋势愈加明显。例如，很多手机用户经常会收到所谓的“垃圾短信”——各种广告信息。专家表示，企业可以根据手机号码开展大规模推销，不需要加好友等复杂操作就可即时联系，这也成为短信业务逆势上扬的重要原因之一。

　　同时，短信业务为了迎合客户的需求，也在逐步作出变化和转型，不断寻找适合自身发展的方向。比如，企业定制短信业务，就是使用短信服务发送企业相关信息，包括验证码、物流交易信息等。

　　短信业务未来会怎么样？李朕认为，短信业务将与移动互联网时代的聊天软件各司其职。对于新一代聊天软件来说，其主要客户群是个人用户，重点负责交流沟通及延伸服务；对于短信来说，其用户将慢慢向企业端靠拢，主要用户将以企业为主，实现与客户、企业、政府机构等沟通对象的强沟通。

　　但是，业内专家也建议，要对无用内容的短信加强监管，少一点推销类型的短信，多一些实用性、信息性强的短信，将会更好推动短信服务的生态进步。

(责编：杨曦、蒋琪)
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