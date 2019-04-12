原标题：景区票价不得明降暗升 消费者希望旅游成本再降

清明小长假过后，一则关于“出国游比国内游便宜”的讨论在微博上火了，网友们纷纷开始算起旅游这笔账。虽然这二者并不能简单地放在一起比较，但网友们借此表达了希望旅游成本进一步下降的愿望。

旅游支出中，景区门票是重要组成部分，此前总有网友吐槽景区门票价格过高。据相关统计显示，认为当前国内景区门票价格“太高”“偏高”的游客超过了70%。对此，中国旅游研究院战冬梅博士表示，景区门票价格确实还有进一步下降的空间，降价是大势所趋。“风景名胜区、自然保护区等公共资源为全民共有，依托这些资源建设的国有景区具有较强公益属性，降价有利于理顺国有景区功能定位，更好体现旅游惠民。”

为了让景区门票价格降下来，相关部门多次下发文件，要求完善国有景区门票价格形成机制，降低重点国有景区门票价格。各地根据文件要求，积极开展工作，降低重点国有景区门票价格也取得了一定的成效。“目前，降价景区范围仍然偏小，部分地方落实降价措施力度还不够。比如，200元的门票，降价10元、20元，游客感觉并不明显。”战冬梅说。

对此，国家发展改革委不久前再次发文明确表示，要推进更大范围降价和更大力度降价，并确保降价取得实效。其中，很具体地指出，各地价格主管部门会同景区经营管理者切实降低偏高的景区门票及景区内配套游览服务价格，不得只降低淡季价格、不降低旺季价格；不得以降低联票、通票价格替代具体景区门票及游览服务项目降价；不得以降低特定售票渠道、特定群体、特定时段价格或实行价格优惠替代普惠降价；不得以经营管理者在政府指导价范围内自主下浮价格替代政府降价；不得通过不合理设置“园中园”门票，提高其他游览服务价格，将门票、相关游览服务项目强制捆绑销售等方式冲减降价实效，搞“明降暗升”。

战冬梅表示，这些要求将有效增强游客的获得感，让游客享受更多旅游发展的红利。她同时指出，景区门票价格问题的关键是要完善价格形成机制，明确定价成本构成、规范定价程序、加强收支监管，提高定价科学性、监管有效性。

对于景区来说，门票降价后，短期内可能会对经营造成一定压力和挑战。但从长期来看，门票降价有助于倒逼景区实现从“门票经济”向“产业经济”转型。战冬梅表示，现在很多景区对降低门票价格积极性不高、主动性不强，主要是因为门票收入构成了大部分经营收入，没有真正形成相关产业支撑，游客缺乏二次消费的动力。“门票降价后，有助于倒逼景区摆脱对‘门票经济’的依赖，从发展产业、业态创新等方面提升自己。”（经济日报记者 张 雪）

(责编：杨曦、蒋琪)