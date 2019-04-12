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视觉中国版权争议背后是互联网自由传统与版权管理的冲突

2019年04月12日08:24  来源：新京报
 
原标题：视觉中国版权争议背后是互联网自由传统与版权管理的冲突

　　4月10日，“事件视界望远镜”项目(EHT)发布了他们第一次拍到的黑洞照片，4月11日上午，主打“正版商业图片”的视觉中国网站上出现了这张在互联网上疯传一夜的“甜甜圈”，并打上了“视觉中国”标签。图片旁边的基本信息栏注明“此图为编辑图片，如用于商业用途，请致电或咨询客户代表”。这意味着视觉中国拥有这张黑洞照片的版权。而黑洞图片的原版权方欧洲南方天文台介绍，使用其网站上的图片、文字等，没有特别说明的话，一般都遵循相应的授权协议，清晰署名即无需付费使用。换句话说，CC4.0是个相当宽松的协议，只要标明黑洞图片来源，即可自由使用，甚至用作商业目的。

　　不仅如此，大家还发现，作为一家商业化图片网站，视觉中国近年来对于图片“版权”的控制力度日益明显，甚至出现频频越界争议。如共青团中央官微就发图质问，国旗、国徽为什么也被标上版权和价格，出现在视觉中国网站上？知名自媒体人三表龙门阵则发表《天下自媒体苦视觉中国久矣》的文章，抨击视觉中国通过对图片版权的大肆占位，从而形成了巨大的版权商业池，然后向各类自媒体索取高额图片版权费。

　　视觉中国一时间陷入“版权霸权”争议漩涡中。在我看来，争议背后所凸显的是互联网自由传统与版权管理的冲突。基于自由、开放的特性，我国互联网发展早期对于包括图片在内的各类信息使用，基本是无偿的。搜索引擎的出现，更便于人们对于图片等信息的搜索与引用。在这个阶段，对图片的“共享”理念成为主流，哪怕是部分图片拍摄者，上传图片后也并没有提出版权及费用收取要求。

　　当然，一个更为客观的现实条件是，作为个人，图片拍摄者和所有者很难花费大量精力，去检索图片被使用情况，并对未经允许的图片使用者提起索赔。

　　随后，视觉中国等系统化、组织化的图片使用及转让平台出现，可供图片拍摄者和所有者集中上传，并为其代理相关图片的网络有偿使用，负责相关费用收取。作为一家商业化公司，视觉中国提供的服务也不是无偿的，会从中收取一定比例的服务费用，作为平台日常运营及发展所需。

　　由此，视觉中国逐渐成为国内最大的图片版权代理平台之一，但随之而来的，则是视觉中国掌控了大量图片版权资源，形成了对于这部分图片版权定价的主导权。从目前业界的部分反馈来看，认为视觉中国过于强调图片版权的商业变现，其费用标准对于如今兴起的自媒体而言也偏高，从而引发了广泛不满。

　　与此同时，视觉中国对于平台上传的图片把关不严，导致了国旗、国徽被标上版权和价格等现象出现，这也让人质疑，其是否重商业而轻责任。

　　解决“视觉中国”版权争议需更多平台发力。诚然，自媒体也应遵循知识产权相关法规，但我们也要看到，自媒体兴起源于各类内容及信息流平台的需求，这些内容及信息流平台通过自媒体UGC内容产出，获得了丰厚的运营收益，理应推动包括图片版权在内的责任共担机制。如知名自媒体三表龙门阵所倡议的，各个平台可自建图片版权平台，向视觉中国等批量采购图片，再无偿或者收取较低费用，让渡给自媒体使用。

　　实际上，近年来百家号、一点资讯号等不少平台已经建立了正规版权图片库，供平台自媒体无偿使用，但还有一些平台没有类似资源支持。建立更大范围的图片版权共享池，有利于这些平台与自媒体、图片版权所有者和服务商的合作共赢。同时，内容平台也要加强对自媒体的图片使用等版权管理，对于屡屡侵权者采取禁言、封号等严惩，净化平台内容生态。

　　而对于视觉中国来说，也要反思其作为上市公司，不可滥用版权代理权，更不能为了获利，将共享图片乃至本属于公共性质的图片冒用为自家代理图片。否则，还会遭到更猛烈的公众反弹，甚至引来法律等纠纷。

(责编：杨曦、蒋琪)
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