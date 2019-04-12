原标题：3月份银行理财收益率跌至4.31% 创近两年新低

融360大数据研究院数据监测显示， 2019年3月份银行理财平均预期收益率跌至4.31%，与2017年4月份的银行理财预期收益率持平，已经跌至近两年的最低值。

融360大数据研究院认为，银行理财以现金和债券类资产为主，通过非标和权益类资产提高收益，但目前非标投资受限，权益类资产比重较低，银行理财收益率持续下跌。而银行理财收益率的下限为资金价格和债券价格，所以未来银行理财收益率能否出现拐点，取决于利率拐点的到来。而目前市场利率仍持续下行，且快于银行理财下行速度，暂时没有看到拐点。

2019年3月份银行理财产品共发行10411只，环比增幅为18.79%，较2018年3月份减少3221只，同比降幅为23.62%。3月银行理财发行量较2月回升，主要受季节性因素影响，2月春节假期发行量明显减少。分币种看，3月份人民币理财产品发行10225只，美元理财产品发行129只，港元23只，澳大利亚元17只，英镑10只，其他外币理财产品发行量为个位数。

2019年3月份保本类（保证收益类+保本浮动收益类）银行理财发行量为1967款，占比为18.89%，环比下降5.11个百分点，保本理财占比首次跌破20%。保本理财产品中，结构性产品有225只，占比为11.44%，发行银行主要为外资银行。

数据显示，3月份到期的理财产品共11941只，4987只披露了实际收益率。其中结构性理财产品317只，平均实际收益率为4.47%；非结构性理财产品4670只，平均实际收益率为4.51%，较2月下降7BP。

3月份到期的理财产品中，有151只未达到最高预期收益率，未达标率为3.03%。结构性理财产品131只未达标（未达最高预期收益率），未达标率41.32%；非结构性理财产品20只未达标，未达标率0.43%。

值得注意的是，未达标银行理财的发行银行均为全国性银行，包括国有银行和股份制银行。这种现象说明全国性银行的理财产品，尤其是结构性产品具有真实的交易对手，才会导致最终收益有所波动，未达到最高预期收益率。而一些中小银行，仍然存在“刚兑”的现象，理财产品转型仍任重道远。

根据目前披露的银行2018年年报数据显示，2018年6家国有大型银行中，农行、建行和交行的非保本理财产品规模逆势增长，其他国有银行以及股份制银行的非保本理财规模均有不同程度的下跌。理财业务的手续费收入方面，2018年全部银行均较2017年下降，平均下降幅度接近40%，资管新规和理财新规影响明显。

分析人士指出，资管新规的过渡期至2020年年末，在这期间银行理财不合规产品将会进一步压降：一方面，对于非标资产到期日在过渡期结束之前的产品，按资产到期日自然到期；另一方面，对于非标资产到期日在过渡期结束之后的产品，可通过发行ABS进行非标转标，或者通过资产转让、资产回表等方式进行处理。

(责编：蒋琪、杨曦)