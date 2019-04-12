人民网>>财经

民航局财政部扩大支线机型范围 为旅客节省出行成本约2.4亿元

2019年04月12日10:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月12日电 据民航局网站消息，日前，民航局和财政部联合下发通知，对支线机型范围进行调整，调整后的支线机型由原来的7种扩大到13种，ARJ21-700、CRJ-900等主力支线飞机被纳入支线机型范围，通知自4月1日起执行。这意味着将有更多乘坐支线飞机的旅客不用再缴纳民航发展基金。

为鼓励航空公司使用支线飞机执飞，促进支线航空发展，现行民航发展基金政策规定对MA60等7种机型给予特殊政策支持，对乘坐此类机型的旅客免缴民航发展基金。随着航空运输市场和飞机制造业发展，为更好地发挥财经政策的引导作用，此次民航局会同财政部对支线机型进行了调整。

支线机型调整是民航局落实国家减税降费战略部署的重要举措。据估算，在目前市场情况下，政策实施每年将惠及近500万旅客，为旅客节省出行成本约2.4亿元。随着航空运输市场增长，旅客受益范围和力度将更大。

业内专家分析，支线机型扩围不仅将有利于减轻旅客出行成本，激发航空市场需求，还能够调动航空公司使用支线飞机执飞的积极性，完善航线网络布局，提高偏远欠发达地区航空服务水平，加快推进民航普遍服务，促进民航高质量发展。

据悉，为确保政策顺利实施，4月9日，民航局专门下发《关于做好支线机型调整后民航发展基金征收有关工作的通知》，明确旅客于2019年4月1日（含）以后购买支线飞机执飞航班的机票将不再交纳民航发展基金，已缴纳的旅客可以向航空公司申请全额退还。各航空公司应区分机票销售渠道(直销和代理）制定代收旅客民航发展基金退还的具体流程，并在公司官网上公布，清退工作应于今年9月30日前完成。

(责编：赵爽、朱一梵)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved