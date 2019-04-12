民航局财政部扩大支线机型范围 为旅客节省出行成本约2.4亿元

人民网北京4月12日电 据民航局网站消息，日前，民航局和财政部联合下发通知，对支线机型范围进行调整，调整后的支线机型由原来的7种扩大到13种，ARJ21-700、CRJ-900等主力支线飞机被纳入支线机型范围，通知自4月1日起执行。这意味着将有更多乘坐支线飞机的旅客不用再缴纳民航发展基金。
为鼓励航空公司使用支线飞机执飞，促进支线航空发展，现行民航发展基金政策规定对MA60等7种机型给予特殊政策支持，对乘坐此类机型的旅客免缴民航发展基金。随着航空运输市场和飞机制造业发展，为更好地发挥财经政策的引导作用，此次民航局会同财政部对支线机型进行了调整。
支线机型调整是民航局落实国家减税降费战略部署的重要举措。据估算，在目前市场情况下，政策实施每年将惠及近500万旅客，为旅客节省出行成本约2.4亿元。随着航空运输市场增长，旅客受益范围和力度将更大。
业内专家分析，支线机型扩围不仅将有利于减轻旅客出行成本，激发航空市场需求，还能够调动航空公司使用支线飞机执飞的积极性，完善航线网络布局，提高偏远欠发达地区航空服务水平，加快推进民航普遍服务，促进民航高质量发展。
据悉，为确保政策顺利实施，4月9日，民航局专门下发《关于做好支线机型调整后民航发展基金征收有关工作的通知》，明确旅客于2019年4月1日（含）以后购买支线飞机执飞航班的机票将不再交纳民航发展基金，已缴纳的旅客可以向航空公司申请全额退还。各航空公司应区分机票销售渠道(直销和代理）制定代收旅客民航发展基金退还的具体流程，并在公司官网上公布，清退工作应于今年9月30日前完成。
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