南方电网深圳供电局在京基100亮灯：light up SZ，深圳更来电

深圳京基一百大厦。新华网发

4月10日晚20：30，深圳地标京基100大厦上亮起“light up SZ，深圳更来电”灯幕，Logo中的黄色心型图案闪动，吸引不少市民驻足拍照。据悉，本次活动由南方电网深圳供电局举办，旨在让市民更好地了解电力营商环境。

在京基100大厦电子幕墙闪动的那一刻，路过的市民纷纷抬头观赏。拿出手机拍摄的黄先生说，作为深圳的一名创业者，在深圳地标性建筑上看到了“light up SZ，深圳更来电”，内心充满激励和感动。他表示，自己在深圳打拼了十年，一直很庆幸能够在深圳这么好的环境下创业。京基100的巨幕告白，让他感受到在这个城市，还有这么多力量在支撑着自己的创业梦。

“light up SZ，深圳更来电”，是深圳供电局为打造世界一流电力营商环境而推出的服务品牌，主张为客户创造价值，为城市奠基未来，助力打造更适合梦想和希望生长的城市。据了解，深圳供电局为优化电力营商环境出台并实施更便捷、更省钱、更智能、更透明、更可靠的5U服务，全面提升电力接入效率和供电服务质量，努力营造国际领先的电力营商环境，推动深圳打造“获得电力”示范城市。

5U服务，用电无忧。2018年，深圳市全口径客户平均停电时间降至0.68小时（按国际通行的IEEE-1366标准统计至低压客户），与英国伦敦相当，达世界一流水平。其中，福田中心区供电高可靠性示范区年平均停电时间低至1.93分钟，供电可靠率达99.9996%，跻身国际顶尖水平。

该局还大力简化用电报装流程，低压报装只需2个环节，接电平均用时1.8天。大力推广互联网业务，实现“客户一次都不跑”。深入实行200千伏安及以下客户“零成本”低压接入，积极配合政府做好工商业企业电费资助，降低客户用电成本。（杨晶晶 赵小村）

(责编：白宇)