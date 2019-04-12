海关总署：我国外贸进出口正在稳中提质

人民网北京4月12日电 今日下午，国新办举行2019年一季度进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，一季度，我国外贸进出口在稳步增长的同时，也呈现了很多亮点。当前促进我国外贸稳定发展的有利条件依然较多，以下三点说明我国外贸进出口正在稳中提质。

李魁文介绍说，一是贸易伙伴多元化积极推进。一季度，我国对欧美日等传统市场贸易比重为34.7%，同比回落0.9个百分点。与此同时，我国与其他新兴市场经贸往来更加密切，其中对“一带一路”沿线国家进出增速高出整体增速4.1个百分点，比重由去年同期的27.5%提升至28.6%；对拉丁美洲、非洲进出口所占比重分别达到了7%、4.6%，同比提升了0.7个和0.1个百分点。

二是进出口商品结构进一步优化。一季度，我国机电产品出口增长了5.4%，其中部分附加值较高的机电产品和装备制造产品出口都保持了良好的增长态势，计算机设备、金属加工机床、汽车出口分别增长10.5%、26.5%和15.1%。进口商品方面，消费品、医疗仪器及器械进口分别增长10.5%、10.8%，这个增速都是比较快的。

三是外贸内生增长保持较强活力。一季度，一般贸易进出口占我国外贸总值达到了59.6%，比去年同期提升1.3个百分点，对进出口总值增长贡献率达到了94.5%。与此同时，民营企业进出口增长9.9%，成为拉动我们进出口增长的主要力量，市场主体参与外贸发展的动力更趋强劲。

李魁文强调，但与此同时，当前国际环境不确定因素仍然较多，特别是近期，国际货币基金组织下调了2019年全球经济增长预期，世界贸易组织也下调了2019年国际贸易增速，我国外贸发展的外部环境还是比较严峻复杂的。 因此，当前促进全球经济和国际贸易的稳定增长，需要各经济体相向而行，共同发力。在综合各方面的因素，包括中美经贸谈判相关的进程，我们希望在这些相关因素的共同作用下，我们预计二季度我国外贸进出口有望实现温和增长。

李魁文表示，在海关支持外贸发展方面，海关正在认真贯彻落实中央稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的决策部署，持续优化口岸营商环境，开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，巩固压缩货物整体通关时间的成效，进一步推动降低进出口环节合规成本，精简进出口环节的监管证件，提效降费增强企业获得感，促进进出口稳中提质。

(责编：蒋琪、朱一梵)