一季度我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2万亿元

人民网北京4月12日电 今日下午，国新办举行2019年一季度进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值2万亿元，同比增长7.8%，高出同期我国外贸整体增速4.1个百分点，占我国同期进出口总值的28.6%。其中，出口1.12万亿元，增长9.8%；进口8768.5亿元，增长5.4%。
李魁文指出，“一带一路”倡议源于中国，成果属于世界。从2013年倡议提出以来，我国与“一带一路”沿线国家进出口贸易较快发展，从2013年的6.5万亿元增长到2018年的8.4万亿元，年均增长5.3%，高出同期我国整体外贸年均增速1.9个百分点。我国与沿线国家贸易额占外贸总值的比重也在逐年提升。以“共建‘一带一路’、开创美好未来”为主题的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的举办，将开启“一带一路”建设的新征程，中国和沿线国家的贸易发展也将迎来更大的发展机遇。
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财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】