人民网>>财经

一季度我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2万亿元

2019年04月12日15:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月12日电 今日下午，国新办举行2019年一季度进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值2万亿元，同比增长7.8%，高出同期我国外贸整体增速4.1个百分点，占我国同期进出口总值的28.6%。其中，出口1.12万亿元，增长9.8%；进口8768.5亿元，增长5.4%。

李魁文指出，“一带一路”倡议源于中国，成果属于世界。从2013年倡议提出以来，我国与“一带一路”沿线国家进出口贸易较快发展，从2013年的6.5万亿元增长到2018年的8.4万亿元，年均增长5.3%，高出同期我国整体外贸年均增速1.9个百分点。我国与沿线国家贸易额占外贸总值的比重也在逐年提升。以“共建‘一带一路’、开创美好未来”为主题的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的举办，将开启“一带一路”建设的新征程，中国和沿线国家的贸易发展也将迎来更大的发展机遇。

(责编：蒋琪、朱一梵)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved