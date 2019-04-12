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电商盯上“菜场”生意 上网买菜成“新风口”

2019年04月12日15:41  来源：扬子晚报
 
原标题：电商盯上“菜场”生意 上网买菜成“新风口”

　　上网买菜成“新风口”

　　“上了一天班，没精力再去市场逛摊位砍价了，超市便利店的菜也不算新鲜。”南京市民黄女士告诉扬子晚报记者，自己眼下已成手机买菜的重度依赖用户。最近听说美团、盒马鲜生、苏宁等纷纷抢滩社区“菜场”生意，充满期待。扬子晚报记者了解到，当前，“菜场”正成为新风口，各大巨头纷纷抢滩“菜场”，发力“菜篮子”业务。　　　　　 扬子晚报/扬眼记者 李冲

　　电商纷纷盯上“菜场”生意

　　今年1月，美团在上海布局生鲜配送，3月在北京两大居民区试运营，凭借美团外卖骑手实现快速送菜上门服务。3月底，盒马新业态“盒马菜市”首家店在上海五月花广场开业。菜场比标准店更小、更灵活，且专注于消费者一日三餐的食材。4月初，叮咚买菜全面接入饿了么平台，饿了么已在全国100多个城市开放了送菜业务。此外，苏宁菜场预计在4月下旬上线，先在南京10家苏宁小店试点，之后拓展全南京，进而辐射全国。此外，该行业玩家还有京东到家、小区快点、每日优鲜、U掌柜、朴朴超市等。互联网买菜俨然成为又一风口。

　　那么，这些“菜场”跟普通菜场及电商平台的“生鲜”有何区别？扬子晚报记者从美团外卖方面了解到，美团买菜可为站点周边1.5公里范围内的社区居民提供送菜上门服务，最快30分钟到家；“盒马菜市”以面销为主，开在社区居民聚集区，以散装形式出售，接地气且更像普通的菜市场；位于河西CBD的苏宁小店店员对扬子晚报记者表示，试点门店主要集中在居民聚集区，届时苏宁菜场将在苏宁小店app上线，主打24小时内从原产地直发到门店，既有到店自提服务，也可送菜上门。

　　对此，网经社-电子商务研究中心主任曹磊表示，生鲜深受年轻消费者喜爱，随着中国人口数量增加，未来生鲜电商市场具有很大潜力。从目前生鲜市场来看，本地菜市场有时效性，超市覆盖不够密集，加上一二线城市生活节奏加快，上班族对买菜具有较大的需求。

　　“网购买菜”，市场正在洗牌

　　业内人士分析，随着市场竞争的加剧，生鲜行业将会迎来洗牌期。2016年开始，生鲜电商的美味七七、社区001、后厨网、许鲜网等生鲜O2O纷纷倒闭；另一方面阿里、京东等电商巨头入局，不断加码冷链物流和生鲜供应链投资发力生鲜行业。曹磊表示，生鲜市场规模近万亿，但生鲜电商渗透率还相对很低，市场潜力仍然巨大，行业进入洗牌期。

　　曹磊说，生鲜电商可做到1小时送达，相比传统商超购物，消费体验发生明显变化；目前多数传统超市货架的设计逻辑是为了尽可能多地陈列货品，增加更多的购买机会，而新零售超市却能围绕消费者需求提供精准服务，通过微信建群的方式获取流量，通过线上推送优惠促销消息，进一步满足消费需求。但生鲜新零售存在痛点。如毛利润低，直达产地需要规模效应，种类多杂，储存时间短损耗高，食品安全处于风口浪尖等。

(责编：赵爽、朱一梵)
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