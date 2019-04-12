央行：2018年末金融业机构总资产294万亿

人民网北京4月12日电 （记者罗知之）记者从央行获悉，初步统计，2018年末，我国金融业机构总资产为293.52万亿元，同比增长6.4%，其中，银行业机构总资产为268.24万亿元，同比增长6.3%；证券业机构总资产为6.95万亿元，同比增长1.7%；保险业机构总资产为18.33万亿元，同比增长9.4%。

图为2018年末金融业机构资产负债统计表

此外，金融业机构总负债为267.7万亿元，同比增长6%，其中，银行业机构总负债为246.58万亿元，同比增长5.9%；证券业机构总负债为4.81万亿元，同比增长1.1%；保险业机构总负债为16.32万亿元，同比增长9.8%。

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