王江平：23条新举措促进中小企业健康发展

人民网北京4月12日电（记者朱一梵）今日下午，国新办就关于促进中小企业健康发展的指导意见等情况举行政策例行吹风会。工信部副部长王江平介绍，《关于促进中小企业健康发展的指导意见》从营造良好发展环境、破解融资难融资贵问题、完善财税支持政策、提升创新发展能力、改进服务保障工作、强化组织领导和统筹协调等六个方面，提出23条针对性更强、更实、更管用的新措施。他认为，《指导意见》以中办、国办名义印发，彰显了党中央、国务院对中小企业的高度重视，为当前和今后一个时期促进中小企业发展提供了遵循和指引，对于提振中小企业发展信心，推动中小企业健康可持续发展，意义重大。
中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，在推动经济发展、扩大劳动就业、促进技术创新、改善社会民生等方面具有不可替代的作用。王江平说，“以习近平同志为核心的党中央高度重视中小企业工作，习近平总书记多次作出重要指示，要求坚持 ‘两个毫不动摇’和‘三个没有变’，依法保护民营企业、中小企业的权益。去年11月1日，习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，为新时代促进民营经济和中小企业发展工作指明了方向。李克强总理也多次就中小企业发展问题作出重要指示批示，去年召开的国务院常务会议中，有13次涉及研究加大对中小微企业支持力度的议题。刘鹤副总理去年两次主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组会议，研究部署并推动相关工作落实。”
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取精准有效措施解决中小企业当前面临的突出困难，促进其持续健康发展，去年10月，工业和信息化部会同有关部门研究起草《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,12月24日，国务院第35次常务会议对《指导意见》进行了审议。王江平介绍说，“会后，我们按照会议精神做进一步修改完善并报请党中央、国务院审定。今年3月28日，《指导意见》正式以两办名义印发。”
《指导意见》从起草到印发，历时近半年时间，中办、国办先后多轮征求意见。《指导意见》聚焦中小企业面临的困难和问题，全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和党中央国务院领导同志重要指示批示精神，结合近期已出台的部分财税金融政策，从营造良好发展环境、破解融资难融资贵问题、完善财税支持政策、提升创新发展能力、改进服务保障工作、强化组织领导和统筹协调等六个方面，提出23条针对性更强、更实、更管用的新措施。
王江平表示，在当前，国内外经济形势错综复杂，中小企业生产经营下行压力加大的情况下，《指导意见》以中办、国办名义印发，彰显了党中央、国务院对中小企业的高度重视，为当前和今后一个时期促进中小企业发展提供了遵循和指引，对于提振中小企业发展信心，推动中小企业健康可持续发展，意义重大。
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