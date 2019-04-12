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银保监会主席郭树清赴中国人保调研 要求保险业要严守本位

2019年04月12日23:09  来源：人民网
 

人民网北京4月12日电（张文婷）据银保监会消息，昨日（11日）上午，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清赴中国人民保险集团股份有限公司调研，并主持召开保险机构座谈会。银保监会党委委员、副主席黄洪、梁涛，人民银行和银保监会有关部门负责同志，部分保险机构主要负责人参加座谈。

会议指出，近年来，保险业紧紧围绕服务实体经济，深化供给侧结构性改革，坚决整治市场乱象，努力防范和化解各类风险，业务结构和质量逐步改善，服务经济社会能力有所提升，各项工作取得明显成效。但同时也要看到，保险业公司治理结构仍然不够规范，内控机制需要进一步加强，服务经济社会发展的能力和水平迫切需要进一步提高。全行业转向高质量发展的任务依然十分艰巨。

会议要求，保险业要严守定位，回归本源，转型发展，坚持服务实体经济的根本导向，坚守长期稳健风险管理和保障的基本属性。要把服务重点领域和薄弱环节作为着力点，将治理市场乱象作为有力抓手，将深化改革开放作为基本动力。加快调整机构体系、市场结构和产品结构，牢固树立以客户为中心的指导思想，努力推进科技创新和管理创新，降低运营成本，提升服务质效。不断改善客户体验，增强社会的满意度，为全面建成小康社会，满足人民群众对美好生活的需要做出新的更大贡献。

(责编：马昌、袁勃)
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