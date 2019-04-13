一季度广义货币余额同比增8.6%

本报北京4月12日电 （记者屈信明）中国人民银行12日发布2019年第一季度金融统计数据和社会融资规模增量统计数据。
数据显示，3月末广义货币（M2）余额188.94万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点，一季度净投放现金1733亿元。一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6.29万亿元，同比多增1.44万亿元。
交通银行首席经济学家连平认为，除信贷增长因素外，流动性处于合理充裕水平是M2增速出现反弹的基础。此外，今年财政政策加力提效，减税政策逐步落地等也是促成M2增速反弹的重要因素。
据统计，一季度，人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.81万亿元，其中，中长期贷款增加1.38万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.48万亿元，其中，中长期贷款增加2.57万亿元，票据融资增加7833亿元；非银行业金融机构贷款减少4879亿元。3月份，人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增5777亿元。
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