中国成全球贸易运行“稳定器”（锐财经）

近年来，江西省宜春市袁州区积极引导企业转型升级，抢抓“一带一路”倡议所带来的发展机遇开拓海外市场，产品远销德国、法国、印度、泰国、伊朗等20余个国家和地区，2018年出口额达2.77亿美元。图为袁州区一家科技公司的工人在生产外销的电子制品。

周 亮摄（人民视觉）

海关总署4月12日发布的数据显示，今年一季度中国外贸进出口总值7.01万亿元人民币，比去年同期增长3.7%。其中，出口3.77万亿元，增长6.7%；进口3.24万亿元，增长0.3%；贸易顺差5296.7亿元，扩大75.2%。对此，海关总署新闻发言人李魁文指出，今年以来，一些国际组织下调了全球经济和国际贸易的增长速度。在此背景下，中国成为全球贸易运行的“稳定器”，一季度中国对外贸易稳定增长释放出积极信号，将有助于提振信心，稳定全球贸易。

3月出口大幅增长21.3%

在国新办4月12日举行的新闻发布会上，李魁文介绍，今年一季度我国外贸进出口保持总体平稳。其中，3月当月进出口增速较快，出口呈现两位数增长。今年3月份，我国外贸进出口2.46万亿元，增长9.6%，有力拉动一季度外贸整体增速的回升。其中出口1.34万亿元，大幅增长21.3%，进口1.12万亿元，下降1.8%。

李魁文指出，国内经济“稳”是外贸“稳”的重要支撑。今年以来，国内需求、市场预期等多项指标向好，其中3月份制造业采购经理指数（PMI）回升至景气区间，表明我国制造业出现回暖。国内经济平稳运行，同时随着去年以来国家陆续出台的一系列稳外贸、稳外资政策效应的释放，为对外贸易营造了良好的发展环境。

“价格因素是一季度进出口增长的主要拉动因素之一。”李魁文说，据海关初步测算，一季度我国进口、出口价格总体分别上涨3.5%、4.4%，呈现温和上涨态势。其中出口价格对出口增长的贡献度达到了66.3%；进口方面，部分大宗商品进口价格同比上涨幅度较快，比如天然气、铁矿砂、大豆等进口价格分别上涨28.2%、12.8%、8.8%。

“此外，今年以来，人民币汇率保持总体平稳，这有利于稳定外贸进出口企业的预期和信心，也有助于促进我国外贸的稳定增长。”李魁文表示。

贸易伙伴多元化积极推进

李魁文指出，稳步增长的同时，一季度外贸呈现很多亮点：

一是贸易伙伴多元化积极推进。一季度，我国对欧美日等传统市场贸易比重为34.7%，同比回落0.9个百分点。与此同时，我国与其他新兴市场经贸往来更加密切，其中对“一带一路”沿线国家进出口增速高出整体增速4.1个百分点，比重由去年同期的27.5%提升至28.6%；对拉丁美洲、非洲进出口所占比重分别达到了7%、4.6%，同比提升了0.7个和0.1个百分点。

二是进出口商品结构进一步优化。一季度，我国机电产品出口增长了5.4%，其中部分附加值较高的机电产品和装备制造产品出口都保持了良好的增长态势，计算机设备、金属加工机床、汽车出口分别增长10.5%、26.5%和15.1%。进口商品方面，消费品、医疗仪器及器械进口分别增长10.5%、10.8%。

三是外贸内生增长保持较强活力。一季度，一般贸易进出口占我国外贸总值达到了59.6%，比去年同期提升1.3个百分点，对进出口总值增长贡献率达到了94.5%。与此同时，民营企业进出口增长9.9%，成为拉动进出口增长的主要力量，市场主体参与外贸发展的动力更趋强劲。

二季度有望实现温和增长

李魁文表示，我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，成为拉动我国外贸发展的新动力。

海关总署数据显示，一季度，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2万亿元，增长7.8%，高出外贸整体增速4.1个百分点，占我外贸总值的28.6%。其中，出口1.12万亿元，增长9.8%；进口8768.5亿元，增长5.4%。

李魁文指出，随着共建“一带一路”倡议的深入推进，中欧经贸往来更趋密切。今年一季度，欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位，我国对欧盟进出口总值1.11万亿元，同比增长11.5%，占我外贸总值的15.8%。其中出口6679.6亿元，增长14.4%；进口4406.2亿元，增长7.3%。

海关总署介绍，中东欧国家是共建“一带一路”倡议的重要合作伙伴。今年一季度，我国对中东欧国家进出口1320.3亿元，同比增长13%。其中，出口973.1亿元，增长14.8%；进口347.2亿元，增长8%。

“总体看，一季度我国外贸开局平稳。同时，当前促进我国外贸稳定发展的有利条件依然较多，但当前国际环境不确定因素仍然较多，特别是近期，国际货币基金组织下调了2019年全球经济增长预期，世界贸易组织也下调了2019年国际贸易增速。综合各方面因素，预计二季度我国外贸进出口有望实现温和增长。”李魁文说。

(责编：马昌、袁勃)