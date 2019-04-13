一季度我国民营企业外贸保持较快增长势头

央视网消息：国务院新闻办昨天（12日）下午召开新闻发布会，海关总署相关负责人公布了今年一季度我国外贸相关情况。数据显示，今年一季度，我国民营企业外贸继续保持较快增长势头，进出口同比增长9.9%，成为我国外贸发展的主要增长点。
海关统计显示：今年一季度，我国民营企业进出口2.84万亿元，同比增长9.9%，占我国外贸总值的40.6%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口1.86亿元，增长13.8%，进口9853.1亿元，增长3.2%。
依托产品质量和技术支撑，以及良好的营商环境，民营企业通过不断提高产品技术含量，增加产品附加值，外贸活力进一步显现。中国产品的质量在提升，走出去的速度也更快了。
在深圳，全球揽货、机场直飞的新模式，让大湾区的国际空运资源互补互联互通，企业节省了大约30%的物流成本，进出口更便捷。
深圳海关关长 陈小颖：通过我们优化流程、简化手续，使进口时效降低了接近40%，出口的话也都接近30%。
一季度，我国民营企业进出口增速高于我国外贸整体增速，增速居各类型企业之首，成为拉动我国外贸增长的又一亮点。
海关总署统计分析司司长 李魁文：民营企业进出口增长9.9%，成为拉动进出口增长的主要力量，市场主体参与外贸发展的动力更趋强劲。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】