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一季度我国民营企业外贸保持较快增长势头

2019年04月13日12:00  来源：央视网
 

　　央视网消息：国务院新闻办昨天（12日）下午召开新闻发布会，海关总署相关负责人公布了今年一季度我国外贸相关情况。数据显示，今年一季度，我国民营企业外贸继续保持较快增长势头，进出口同比增长9.9%，成为我国外贸发展的主要增长点。

　　海关统计显示：今年一季度，我国民营企业进出口2.84万亿元，同比增长9.9%，占我国外贸总值的40.6%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口1.86亿元，增长13.8%，进口9853.1亿元，增长3.2%。

　　依托产品质量和技术支撑，以及良好的营商环境，民营企业通过不断提高产品技术含量，增加产品附加值，外贸活力进一步显现。中国产品的质量在提升，走出去的速度也更快了。

　　在深圳，全球揽货、机场直飞的新模式，让大湾区的国际空运资源互补互联互通，企业节省了大约30%的物流成本，进出口更便捷。

　　深圳海关关长 陈小颖：通过我们优化流程、简化手续，使进口时效降低了接近40%，出口的话也都接近30%。

　　一季度，我国民营企业进出口增速高于我国外贸整体增速，增速居各类型企业之首，成为拉动我国外贸增长的又一亮点。

　　海关总署统计分析司司长 李魁文：民营企业进出口增长9.9%，成为拉动进出口增长的主要力量，市场主体参与外贸发展的动力更趋强劲。

(责编：岳弘彬、曹昆)
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