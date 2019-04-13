工信部：23条新举措营造公平竞争发展环境 促进中小企业健康发展

央视网消息：国务院新闻办昨天（12日）就《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关情况举行政策例行吹风会。工业和信息化部相关负责人表示《指导意见》从六个方面提出了23条新举措。

据介绍，此次《指导意见》更加突出了为中小企业营造公平竞争的发展环境，还突出建立促进中小企业发展的长效机制。

工业和信息化部副部长 王江平：在实行公平统一的市场监管方面，要求创新监管方式，避免在安监、环保等领域微观执法和金融机构去杠杆中对中小企业采取简单粗暴的处置措施。在完善公共服务体系方面，要求加强中小企业公共服务平台建设和培育。在支持对外合作与交流方面，要求深化双边、多边合作，加强在促进政策、贸易投资、科技创新等领域的中小企业交流与合作。

王江平表示，《指导意见》还更加突出了金融和财税支持的重要性，提出破解中小企业融资难融资贵，加快中小企业首发上市进度；减税降费，加快推进地方涉企行政事业性收费零收费。同时，《指导意见》还明确提出加强中央财政对中小企业技术创新的支持，加快建立侵权惩罚性赔偿制度，提高违法成本，保护中小企业创新研发成果。

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