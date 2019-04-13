国际货币基金组织：中国成为唯一被上调的主要经济体

央视网消息：在2019年国际货币基金组织和世界银行春季年会期间，国际货币基金组织副总裁张涛接受了央视的独家专访。张涛表示，在全球经济增长普遍放缓的趋势下，IMF调高了2019年中国经济增长预期，中国也成为唯一被上调的主要经济体。IMF将继续支持中国经济朝着更加健康方向发展的转型过程。

央视记者曹卿云：此次《世界经济展望报告》中国际货币基金组织第三次下调了，对全球经济增长的预期。在整个世界经济增长放缓的趋势下，中国应当如何把握机遇，应对挑战。

国际货币基金组织副总裁张涛

国际货币基金组织副总裁张涛：刚刚我们发布了最新一期的《世界经济展望报告》。我们在上一次，甚至是去年10月和今年1月，两次的预期里都谈到了(世界经济)下行的风险，相当一部分风险在去年下半年和今年上半年都有所实现。所以我们这次下调，我认为是在预料之中的。主要国家之间的贸易纠纷持续，金融市场发生了一系列波动，由于主要经济体的央行政策，发生一定程度的转变，导致全球金融市场条件，由逐渐正常化转成等待状态。这引发了市场一定的警惕情绪，再加上世界局部范围内的一些问题，如英国“脱欧”等，这些下行因素都导致了2019年全球经济增长预期被下调了。这(中国)是全球主要经济体中唯一被上调的，这个过程中是既充满了机遇，又充满了挑战。当然了，在这个过程里面，IMF将始终如一地支持中国政府。在经济转型，在提高经济增长质量，在实现中国经济由出口和投资导向，转向国内需求，特别是消费需求导向，这个过程中做出的各种努力。我们也相信中国政府有能力，也有足够的准备，把经济转型持续进行下去，这也是对中国经济和对世界经济的重要贡献。

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