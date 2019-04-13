旧貌换新颜！看这些地方如何华丽转身

微观中国系列策划之八：
这里飘荡着梦想的声音
这里印刻下了奋斗者的足迹
这里激扬着锐意创新的勇气和蓬勃向上的朝气
这里是一片热土
这里是一个舞台
挥洒汗水 收获甘甜
所有的付出只为今日的华丽转身
【云南弥勒市西三镇可邑村】
昔日破旧落后的山村
如今生态环境优美
以“美丽家园”建设重点示范村为抓手老村整村改造提升
今日这里
四面青山环抱，鸟语花香，风景宜人
【青海翻身村】
“进镇上楼搬新居，多年光棍当新郎”
“翻身”后的日子越过越红火
【河北深州】
立足蜜桃观光园生态优势
发展生态旅游
【河南平顶山】
补短板、还欠账、育动能
黑色煤城实现“绿色转身”
【广西融水苗族自治县】
加强基础设施建设、开展产业扶贫、持续改善民生……
干部群众在脱贫攻坚冲刺的路上迎来了生机盎然的季节
【武汉东湖】
将东湖“变身”为城市“绿心”
城湖相融 还湖于民
【湖南湘西土家族苗族自治州】
如诗似画的湘西风光美得让人心醉
这里与绝对贫困的苦战从未停歇
一份份喜报，令人欢欣
旧貌换新颜，今朝更美好
2018年9月
西柏坡所在的平山县脱贫出列摘掉32年的“贫困帽”
时代，日新月异
奋斗，永不停歇
神州大地上
一幅幅壮丽的发展画卷在描绘
一部部感天动地的奋斗史诗在书写
（视频剪辑/冯文雅 资料来源：新华社）
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