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种植户老薛——

苹果触网 销路更广

本报记者  王锦涛

2019年04月14日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　傍晚，甘肃泾川县飞云镇闫崖头村的一处果园内，村民薛保成刚干完农活，就开车去了他位于镇上的电商服务点。

　　薛保成有果园50亩，是村里苹果种植大户。说起过往，滞销的苦，一言难尽。由于销路单一，只能坐等别人上门收，价格被卡着脖子。拉架子车、开拖拉机，翻山越岭卖苹果，起早贪黑，难见好收益。

　　2017年，当地强化保障措施，发展物流和网络设施，依托电子商务为农产品寻出路。年近半百的薛保成，就在当年搞起了电商。

　　如今，只要一有空，老薛就坐在电脑前，不是看订单，就是查物流。“网速快，100兆的宽带。动动鼠标，就能销量好售价高。”老薛的方言藏不住内心的喜悦。

　　“前年销售走老路，每斤3块6。今年走线上，刨去成本和物流，一斤6块3。”薛保成提高音量说：“啥意思？一万斤苹果多挣2万多元！”

　　随着网络降费提速，带宽令销路更宽。薛保成的客户遍布全国，“北京、浙江、广州，哪儿的都有。”镇上的电商，数老薛岁数大。虽然敲键盘还是“一指禅”，但他却有着大目标，“村里果农几百户，年产400多万斤，我想把大伙儿聚集起来，让苹果全都上网，打响闫崖头村自己的牌子！”


　　《 人民日报 》（ 2019年04月14日 03 版）
(责编：袁勃)
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