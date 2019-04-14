不动产抵押登记可一站式办理

本报北京4月13日电 （记者朱隽）为解决不动产登记信息和金融信息封闭隔离问题，自然资源部、中国银保监会近日联合印发通知提出，全国不动产登记机构与银行等金融机构将通过互设不动产抵押登记和抵押贷款便民服务点等方式，方便企业和群众同步签订合同、办理贷款审批、办理不动产抵押登记，享受“一站式”服务。

据介绍，两部门将对接系统，实现网上信息查询和抵押登记申请，健全“互联网+不动产抵押登记”办事规则。截至2018年底，31个省份的自然资源确权登记部门与银行监管部门联合发文或与银行业金融机构签署协议，在各类银行开放抵押登记端口或办理点4257个。

《 人民日报 》（ 2019年04月14日 03 版）

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