不动产抵押登记可一站式办理

本报北京4月13日电 （记者朱隽）为解决不动产登记信息和金融信息封闭隔离问题，自然资源部、中国银保监会近日联合印发通知提出，全国不动产登记机构与银行等金融机构将通过互设不动产抵押登记和抵押贷款便民服务点等方式，方便企业和群众同步签订合同、办理贷款审批、办理不动产抵押登记，享受“一站式”服务。
据介绍，两部门将对接系统，实现网上信息查询和抵押登记申请，健全“互联网+不动产抵押登记”办事规则。截至2018年底，31个省份的自然资源确权登记部门与银行监管部门联合发文或与银行业金融机构签署协议，在各类银行开放抵押登记端口或办理点4257个。
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警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
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财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】