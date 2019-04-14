行邮税下降 很多跨境电商商品价格下调

原标题：行邮税下降 海淘族能得哪些实惠

经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，自4月9日起，将进境物品进口税（俗称行邮税）税目1、税目2的税率分别调降为13%、20%。

此次行邮税税率下调，最直接的受益者就是中国消费者，“海淘”更省钱了，很多跨境电商的商品价格也将因此而有所下调。

业内人士指出，行邮税税率下调将有利于促进我国的扩大进口和消费，更好地满足人们消费升级的需求。北京青年报记者昨天从相关电商平台了解到，由于不同品类的商品具有一定的库存周期，真正以新税率入境的商品目前还比较少，因此真正在价格上能够享受到新税率的商品预计下月会陆续出现。

降税覆盖国人主要海淘品类

跨境商家关税成本降低

行邮税是对个人携带、邮递进境的物品关税，进口环节增值税和消费税合并征收的进口税。这次调整，使日用消费品中的婴儿奶粉等食品、手机和数字照相机等信息技术产品的行邮税税率从15%下调为13%；纺织品、箱包、鞋靴、家电、摄影摄像设备等物品的行邮税税率从25%下调为20%。

根据此次的新政策，我国常见海淘日用消费品税率都有下降。北青报记者从海关总署提供的一份资料看到，包括奶粉、咖啡、茶叶、红参等食品，以及服装鞋帽、皮带、提包、表、金银首饰、钻石首饰等日用品；多种化妆品、家用电器、药品也都将受惠。食品饮料类商品的税率由15%降至13%，服装鞋帽、皮带、提包等商品的税率由25%降至20%。手表类则根据价格分为两种情况：完税价格在10000元及以上的，仍维持原50%的税率，10000元以下的税率由25%降至20%。首饰类商品则根据材质之前税率有所不同，此次调整后也按照不同类别分别下调：金银类首饰的税率由15%降至13%，钻石首饰由25%降至20%。包括香水、唇彩、睫毛膏、眼影、防晒霜、面膜等在内的美妆护肤品，也根据价格有所区别，除了完税价格每毫升（克）在10元及以上、或者每片（张）在15元以上的商品仍维持原50%的税率外，其余价格低于上述标准的商品税率一律由25%降至20%。在家用电器产品中，美容仪、吹风机、电动牙刷等税率由25%降至20%；手机、笔记本电脑、游戏机等数码产品的税率由15%降至13%。

有商家为北青报记者算了一笔账：如果从国外“海淘”一双价值1000元的运动鞋邮寄回国内，按照调整前的25%的行邮税率计算，行邮税为250元，现行新税率20%则只征收200元，较之前减少了50元。再比如出国旅游的中国游客在国外购买了两个3000元的电饭煲带回国，那么由于其中一个会超出免税额度，那么原来按25%缴纳的税款应该是：3000×25%=750元，下调税率后的应缴税款则为：3000×20%=600元，少缴税150元。再以近期比较流行“海淘”的儿童汽车安全座椅为例，假如一台座椅的完税价格为2500元，那么原来按15%缴行邮税为2500×15%=375元，下调税率后的应缴税款为500×13%=325元，少缴税50元。

据庐州海关跨境电商监管科科长陆保君估算，以2019年第一季度在合肥口岸清关的箱包和鞋靴类邮件为例，海关开具的邮递渠道的行邮税单2073票，税率从25%降至20%以后，此类减税超过17万元。

北青报记者从多家电商平台了解到，行邮税下调对于跨境商家降低关税成本肯定有好处。苏宁旗下负责海外业务的苏宁国际介绍，仅今年第一季度，苏宁国际销售额整体就同比增长了165%。消费者最受欢迎的海淘国家分别为日本、美国、澳大利亚。在海淘品类方面，美妆和母婴品类依旧拥有最大占比，而这也正是此次行邮税下调所覆盖的领域。尤其是日韩地区的美妆护肤品是消费者海淘最集中购买的区域。最受欢迎的top单品为Elta MD洗面奶、美迪惠尔面膜、佑天兰面膜。而在美国及欧洲地区，消费者更倾向于购买mac子弹头口红、欧缇丽大葡萄喷雾、兰蔻粉水等产品。

多数商品限于进货周期

降税效应预计下月陆续显现

不过由于新税率从4月9日开始实施，目前来看在商家平台上的商品价格还没有立刻出现变化，这主要是受到多数商品存在进货周期的缘故。也就是说目前销售的商品还都是按照旧税率进口的，因此降税带来的实惠还没能体现出来。

行业人士表示，根据不同类别商品的仓储周期来看，海淘商品降税效应预计从下月起开始陆续体现。相对而言，像食品、药品类短保质期的商品库存相对较小，按新税率入境的商品来得会更早，而服装鞋帽类的可能相对晚些。

另据京东商城方面向北青报记者介绍，在此次行邮税税率下调之前，我国刚刚对跨境增值税方面进行过相应调整。根据跨境电子商务零售进口税收政策，跨境电商零售进口商品整体税费成本下降。比如奶粉、食品、饮料、一般化妆品、洗漱用品、3C、服饰、家居用品、运动用品等进口商品，跨境电商综合税由原来的11.20%，调整为9.10%；橄榄油、天然蜂蜜、宠物食品（猫粮、狗粮）等，跨境电商综合税由原来的7.00%，调整为6.30%。

为此京东海囤全球已于4月1日开始对系统增值税进行调整，并在相关商品页面对用户进行信息提示。海囤全球是京东旗下专注于原产地直购的跨境电商平台，主打直营自采。跨境增值税调整后，消费者可以以更低的价格享受到国外优质商品。

进口商品短期会加剧市场竞争

可“倒逼”本土企业增强创新

“行邮税涉及面较广，主要涵盖与广大居民日常生活息息相关的商品领域。降低行邮税税率，显然是有助于这些领域商品进口的扩大，进而更大程度地满足国内消费者的消费需求。”苏宁金融研究院相关人士表示，目前国内企业在高端药品、高品质保健品、文化体育、旅游住宿等领域的技术、创意、营销模式等仍与美国、德国、日本等发达国家差距较大，此时降低行邮税引起的进口扩大，势必可以在很大程度上对国内消费市场起到补充作用，进而满足我国居民的消费需求。

同时他认为，从长期看，降低行邮税还能间接促进我国相关产业的优化升级：一方面，高质量进口商品自带正向的技术外溢效应，相当于将国外先进的研发与生产成果分享至国内，由此可供国内厂商与劳动力学习参考，进而降低我国产品研发的风险，让国内相关产业更快地达到技术进步与转型升级的目的；另一方面，进口商品的大规模涌入，不可避免地引发国内市场更加激烈的竞争，短期来看很可能会给部分国内企业带来较大压力。不过，这也可以产生一种“倒逼效应”，进一步增强本土企业研发投入、技术改进与创新的积极性，使自身竞争力得以提升，并在国际市场上占据一席之地。

本组文/本报记者 张钦 统筹/余美英

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离岛免税购物迎来行邮税“大礼包”

北青报记者从海关方面了解到，受到行邮税降低的影响，离岛免税购物也迎来“大礼包”。4月9日9时24分，离岛免税购物首个行邮税调整“优惠礼包”发出，一名购买了风衣的旅客在扣除单件单次8000元免税额度后，缴纳的行邮税费也较税率调整前，总共节省了239元。

据海口海关介绍，他们从4月8日16时至9日凌晨6时启动了海南离岛免税行邮税税率调整工作，指导关区免税店经营企业同步调整免税品销售系统税率参数，完成税率调整压力测试，保障行邮税税率调整落实到位。

(责编：袁勃)