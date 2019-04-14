第三届怀宁国际蓝莓文化旅游节新闻发布会在京举行

发布会合影。

人民网北京4月14日电（记者陈灿）4月13日，第三届怀宁国际蓝莓文化旅游节新闻发布会在北京人民大会堂新闻发布厅举行。人民日报、新华社、中央电视台、经济日报、中国青年报、农民日报、中国财经报、人民网、新华网、凤凰卫视、千龙网、安徽日报、安徽电视台、中安在线、凤凰网、搜狐网、腾讯网、网易网等来自全国近20家主流媒体及知名商业媒体出席了新闻发布会。

新闻发布会上，怀宁县委副书记李木林致欢迎辞。安徽省农业农村厅乡村产业发展处副处长杨亚明，中国农业出版社党委书记、社长、中国优质农产品开发服务协会副会长孙林作了讲话。米迪亚公司代表洪刘围绕第三届怀宁国际蓝莓文化旅游节的有关活动进行了介绍；怀宁县政府副县长占娜介绍了怀宁精品文化旅游线路。怀宁县政府副县长胡勇就怀宁县蓝莓产业招商政策进行了解读。CCTV-7《美丽中国乡村行》栏目主编黄嘉平介绍《美丽中国乡村行》走进怀宁情况。怀宁蓝莓之乡国际马拉松赛事代表何世奇介绍赛事情况。怀宁蓝莓省级产业化龙头企业美林公司、独秀山蓝莓、安庆蓝之美等公司代表介绍了各自企业的发展情况。

第三届怀宁国际蓝莓文化旅游节以“游独秀故里 品怀宁蓝莓 ”为主题，历时3个月。开幕式暨文艺演出将于5月18日在怀宁绿色食品产业园举行，届时将公布“怀宁蓝莓”全产业链系列标准，授予“怀宁蓝莓”地理标志产品生产基地称号，举行“农业品牌中国行——走进怀宁”活动启动仪式、绿色食品加工产业项目集中签约、绿色食品加工产业园奠基仪式等。当天，还将举办蓝莓产业发展论坛，邀请国内外专家和教授围绕“蓝莓与健康”主题作主旨交流发言。

活动期间，CCTV-7《美丽中国乡村行》栏目组将以“乡村旅游 生态文明”为主题，通过外景主持人和美丽乡村体验员的深度体验，展示生态美景，品味健康美食，体验休闲农业，推介最有特色的乡村旅游资源，提供全面丰富的旅游资讯，深度挖掘怀宁蓝莓，以乡村振兴、乡村旅游的角度来宣传推介怀宁蓝莓，展示怀宁蓝莓。

作为第三届怀宁国际蓝莓文化旅游节的重头戏，2019中国怀宁蓝莓之乡国际马拉松赛将于5月26日在怀宁县城高河镇鸣枪开赛，此次赛事由中国田径协会、怀宁县人民政府共同主办，共设全程马拉松、半程马拉松、亲子跑3个组别。

文化旅游节期间，还将举行“健康安徽"2019环江淮骑行大赛——怀宁站"，"谱写乡村振兴新篇章”全国摄影社走进怀宁活动，以及“淘学怀宁”亲子研学及蓝莓采摘、“万人游怀宁”蓝莓采摘、怀宁蓝莓采摘自驾游、百名大学生记者采摘蓝莓健步走等怀宁蓝莓“请进来”活动。

据了解，怀宁县位于安徽西南部，背依大别山，面朝长三角，属低山丘陵地貌，丘陵地区面积95万亩。丘陵岗地的土壤90%以上为红壤、黄棕壤，呈酸性至微酸性，且一直有野生蓝莓—乌饭树生长分布。经资源调查共有10.5万亩的面积适宜蓝莓种植。目前，蓝莓种植面积增至4.2万亩，培育了130家蓝莓产业化企业，3家深加工企业，初步形成了以良种繁育、规模种植、游客采摘、预冷保鲜、食品加工等较为完整的蓝莓产业，2019年预计可采摘的蓝莓基地有8600亩，产量5600吨，加工各类蓝莓产品6400吨，可接待农业休闲采摘游客60万人次，产值达18亿元。计划到2025年完成10万亩蓝莓种植面积，形成10万吨蓝莓深加工能力，接待100万人次的游客，实现100亿元的产值，建设成为长三角最大的蓝莓深加工交易集散研发中心、重要的蓝莓元素休闲旅游区和乡村振兴示范区。

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