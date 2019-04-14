中欧班列长安号品牌优势加速显现

经济日报讯 记者张毅报道：近日，在西安召开的第16届中国国际物流节上，《2019年第一季度中欧班列满意度报告》发布。中欧班列长安号满意度高达96.91%，稳居全国第一。
近年来，西安港朋友圈越来越大。西安国际港务区充分发挥西安承东启西的“门户+枢纽+流动”优势，2018年，中欧班列长安号开行1235列，创造了重载率、货运量、实载开行量“三个全国第一”的纪录，并在此基础上持续发力——
今年3月22日，“襄西欧”国际货运班列开行，吹响了中欧班列（西安）集结中心建设的集结号。
3月25日，来自“一带一路”沿海港口、沿边口岸、沿线地市、大型央企、国内外知名物流公司、铁路公司、研究机构的300多名嘉宾齐聚西安，共商“一带一路”沿线高质量发展大局，发布《共建“一带一路”（西安）陆海联运大通道倡议书》。当日下午，西安—宁波、西安—青岛陆海联运班列开行。
3月27日，唐山港在西安港设立内陆港，两港将携手推进西安—唐山港陆海联运班列开行。
4月9日，满载工业设备、日用百货的徐西欧班列从江苏徐州始发，班列货物将在西安港集结中转，搭乘长安号驶向乌兹别克斯坦塔什干。
此外，西安国际港务区还联手西安海关和铁路，对中欧班列长安号货物实行预申报，实行7×24小时全年无休服务，试用铁路封代替海关封，降低企业和车站的作业量；在严把运输安全的前提下，实行提前进站、站内直换列、整列进站等措施，大大提高了发运效率。目前，长安号作为全国开行中欧班列城市中覆盖最全、效率最高、服务最优的品牌优势加速显现。
西安国际港务区管委会主任孙艺民表示，西安国际港务区将继续坚持高质量发展，持续推进中欧班列（西安）集结中心建设，建好全网物流体系，将中欧班列长安号打造成全国开行中欧班列城市中的“火车头”。
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