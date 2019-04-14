中国注册税务师行业发出倡议 助力减税降费政策落地生根

人民网北京4月14日电（记者孙博洋） 日前，中国注册税务师行业党委、中国注册税务师同心服务团发表了《助力减税降费政策落地生根倡议书》（下简称“倡议书”），倡议以实际行动来助力减税降费落地生根。
据了解，党中央、国务院高度重视减税降费工作。国家税务总局切实采取措施确保减税降费政策落实落地，并把今年全国税收宣传月的主题确定为“落实减税降费 促进经济高质量发展”。为贯彻党中央、国务院决策部署，按照税务总局有关要求，更好发挥涉税中介服务作用，助力减税降费政策落实，中国注册税务师行业党委、中国注册税务师同心服务团向全行业各级党组织和同心服务团分团发出倡议。
倡议书提出，助力减税降税政策落地生根，要广泛开展公益宣讲。各省（区、市）税务师行业党委要动员、带领行业基层党组织和广大党员在服务减税降费政策落实中积极奉献、主动作为，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。要组织、引领同心服务团分团和广大从业人员通过网站、微信、微博、公益讲堂、上门辅导、参与12366热线咨询等多种方式，开展丰富多彩的政策宣讲、解读辅导等公益活动，广泛宣传各项减税降费政策，广泛宣传各方面落实减税降费政策的措施，广泛宣传纳税人和缴费人的获得感，为推进减税降费政策落实、促进经济高质量发展营造浓厚氛围。
倡议书还提出，注册税务师行业要积极组织服务活动。中国注册税务师协会将在今年全国税收宣传月期间开展“减税降费知识竞赛--第九届税法知识竞赛”和减税降费座谈会等系列活动，大力普及减税降费政策知识，宣传纳税服务举措。行业各级党组织和服务团分团要认真组织、积极动员广大会员，广泛参与各项减税降费宣传服务活动；要结合实际，成立减税降费服务团，主动为广大纳税人、缴费人特别是小微企业提供免费政策辅导。
倡议书提出倡议，全行业要依法规范服务行为。税务师事务所和广大从业人员要依法依规为纳税人、缴费人提供各种减税降费服务，加强行业自律，严守职业道德，认真落实国家税务总局等六部门关于坚决查处第三方涉税服务借减税降费巧立名目乱收费行为的通知等文件要求，坚决防止借为实施减税降费提供咨询等为名乱收费、抵消减税降费效果，保障纳税人和缴费人应享尽享减税降费红利，自觉维护行业良好形象和社会公信力。
最后倡议书提出，注册税务师行业内各级党组织和同心服务团分团要积极行动起来，组织动员广大党员和从业人员充分发挥专业优势，助力减税降费政策落实，服务改革发展大局。
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