减税降费 为经济增信心添动力

央视网消息（新闻联播）：进入4月，随着小微企业所得税按季申报和增值税一般纳税人按月申报大征期的到来，今年我国实行减税降费政策的效果开始逐步显现，为企业和市场提振了信心，为经济增添了动力。

记者来到福建这家化纤企业时，正赶上他们一条投资2亿元的新生产线开始试生产，像这样的先进生产线，他们今年还要再上两条。

是什么让他们有这样的底气？一方面是高端化纤产品的需求在持续增长，另一方面，更重要的是，国家连续大规模减税降费，提振了企业的信心。去年的增值税留抵退税让他们一下子获得了1.18亿元的现金流，今年的增值税和所得税减税预计将陆续给他们带来1.5亿元的真金白银。

活力和信心得到提振的不仅仅是大中型企业，也包括了广大小微企业，以至个体工商户。重庆马家岩建材市场1000多个，个体工商户按今年的小微企业减税新政策都不用再交增值税和所得税了。建材商户向晓玲每年可省下25000块税金，这给了她底气，最近把自己经销的所有产品的价格都下调了3%。

个税起征点从3500元提高到5000元，加上6项专项附加扣除，给数千万企业员工带来更直接的实惠。江苏这家企业的技术人员李音卓今年刚刚涨了一次工资，而个税政策的调整，少交的个税相当于又多加了一次薪，全年收入至少可以增加2万多元。

据测算，今年我国总体减税降费规模将接近2万亿元，大幅超过去年的1.3万亿元。

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