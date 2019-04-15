科技味调进酒香里（经济新方位·长江上游转换发展动力②）

“公司成立3年，一直没啥盈利。”孙云权心里着急。他既是泸州智通自动化设备公司的创始人，又是当地引进的特聘专家。

四川泸州，长江、沱江、赤水河在此交汇。城以酒兴，酒以城名。3年前，孙云权为酒而来，着手研发酿酒机器人。“有了它的帮助，传统酿酒一整套流程，将实现全自动化，制酒企业也会面貌一新。”

同样盯着白酒搞研发的，还有博士邹江鹏。让调酒过程更可控，是他的目标。

传统调酒，全凭老师傅感官经验。眼看粮糟、鼻闻酸度、手摸湿度、尝评勾调……多一分则浓、减一分则淡。“依靠大数据人工智能调酒，不费时不费力，产品质量更稳定。”邹江鹏说。

一个智能酿酒，一个数字调酒，孙云权和邹江鹏的共同愿望就是尽早推广应用新技术。但他们深知，技术攻关、产品迭代自有周期，再急也要一步一个脚印。

张良是当地一家白酒企业的负责人。这些年他渐渐明白，不能一味追求降低成本、提高产量销量。“还是要通过新技术新理念，重塑生产流程。这样才能真正为传统白酒产业赋能。”

今年，他所在酒企投资12亿元，上马智能酿造车间、智能装备研制基地等项目。在规划里，未来还要建成智能化酿造绿色示范基地，集研发、设计、生产、服务于一体。

思路决定出路，观念决定行动。当越来越多的传统白酒企业行动起来，弥漫的酒香与科技的气息开始交织生长。孙云权和邹江鹏也终于等来了抛向他们的橄榄枝。

“这套设备是我们自主研发的第三代产品，专门为本地一家大型酒企量身定做。”走进智通公司生产车间，一套智能酿酒机器人设备令人眼前一亮。

“从起糟到拌、到润粮、上甑摘酒，全自动化。”孙云权说，传统酿酒，酿酒工人需要在热气腾腾的高温中花几个小时，才能把几百斤蒸熟的粮食一铲一铲地铲出来。有了这套自动化设备，几分钟就能完成，而且能够保障酒的品质不变。

“只需几滴基酒，5分钟内就能拿到酒样图谱报告。这批次的基酒品质如何，后续如何搭配调制，一目了然。”邹江鹏的智能调酒系统也日渐成熟。以人工调酒经验为基础，建立算法语言、数学模型，传统酿造产品品质的稳定性大大提高。

今年初，公司获得大订单，孙云权期待好好打个翻身仗。邹江鹏则成为一家酒企的首席技术营销官。他正通过基础数据库的不断积累和人工智能的自主学习，打破看似神秘的调酒工艺。

智能酿造、数据催化，酒香四溢的古城飘出转型发展的新味道。

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 03 版）

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