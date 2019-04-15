人民网>>财经

从传统酿造到大数据“智造”

科技味调进酒香里（经济新方位·长江上游转换发展动力②）

本报记者  宋豪新

2019年04月15日04:42  来源：人民网－人民日报
 

　　“公司成立3年，一直没啥盈利。”孙云权心里着急。他既是泸州智通自动化设备公司的创始人，又是当地引进的特聘专家。

　　四川泸州，长江、沱江、赤水河在此交汇。城以酒兴，酒以城名。3年前，孙云权为酒而来，着手研发酿酒机器人。“有了它的帮助，传统酿酒一整套流程，将实现全自动化，制酒企业也会面貌一新。”

　　同样盯着白酒搞研发的，还有博士邹江鹏。让调酒过程更可控，是他的目标。

　　传统调酒，全凭老师傅感官经验。眼看粮糟、鼻闻酸度、手摸湿度、尝评勾调……多一分则浓、减一分则淡。“依靠大数据人工智能调酒，不费时不费力，产品质量更稳定。”邹江鹏说。

　　一个智能酿酒，一个数字调酒，孙云权和邹江鹏的共同愿望就是尽早推广应用新技术。但他们深知，技术攻关、产品迭代自有周期，再急也要一步一个脚印。

　　张良是当地一家白酒企业的负责人。这些年他渐渐明白，不能一味追求降低成本、提高产量销量。“还是要通过新技术新理念，重塑生产流程。这样才能真正为传统白酒产业赋能。”

　　今年，他所在酒企投资12亿元，上马智能酿造车间、智能装备研制基地等项目。在规划里，未来还要建成智能化酿造绿色示范基地，集研发、设计、生产、服务于一体。

　　思路决定出路，观念决定行动。当越来越多的传统白酒企业行动起来，弥漫的酒香与科技的气息开始交织生长。孙云权和邹江鹏也终于等来了抛向他们的橄榄枝。

　　“这套设备是我们自主研发的第三代产品，专门为本地一家大型酒企量身定做。”走进智通公司生产车间，一套智能酿酒机器人设备令人眼前一亮。

　　“从起糟到拌、到润粮、上甑摘酒，全自动化。”孙云权说，传统酿酒，酿酒工人需要在热气腾腾的高温中花几个小时，才能把几百斤蒸熟的粮食一铲一铲地铲出来。有了这套自动化设备，几分钟就能完成，而且能够保障酒的品质不变。

　　“只需几滴基酒，5分钟内就能拿到酒样图谱报告。这批次的基酒品质如何，后续如何搭配调制，一目了然。”邹江鹏的智能调酒系统也日渐成熟。以人工调酒经验为基础，建立算法语言、数学模型，传统酿造产品品质的稳定性大大提高。

　　今年初，公司获得大订单，孙云权期待好好打个翻身仗。邹江鹏则成为一家酒企的首席技术营销官。他正通过基础数据库的不断积累和人工智能的自主学习，打破看似神秘的调酒工艺。

　　智能酿造、数据催化，酒香四溢的古城飘出转型发展的新味道。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月15日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved