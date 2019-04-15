违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台正式上线

本报北京4月14日电 （记者韩鑫）记者10日从工信部获悉：国家中小企业政策信息互联网发布平台（http：//www.sme-service.org.cn）开通“清欠登记平台”窗口，违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台正式上线试运行。

违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台主要受理国家机关、事业单位和大型企业违约拖欠中小企业货物、工程、服务等款项的登记（投诉），是面向全国中小企业反映跨省区拖欠问题和情况的登记（投诉）渠道。

据悉，该平台对违约拖欠中小企业款项的信息进行登记，包括债权人信息、债务人信息、拖欠款项信息，并根据职责分工将登记信息流转反馈给地方政府或有关部门，协助推进清理拖欠中小企业账款工作，为中小企业发展营造良好的环境。

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 11 版）

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