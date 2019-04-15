推动制造业高质量发展（感言）

更加重视发挥市场机制的决定性作用，打造高水平开放型经济，以此来促进制造业高质量发展

制造业是实体经济的主体，在中国经济和世界经济中都发挥着关键作用。推动制造业高质量发展是2019年的重要任务之一。随着我国老龄化进程加快，劳动力成本不断上升，必须要找到新的发展路径。

把实体经济做实做强做优，要做好四方面工作——

一是增强制造业技术创新能力。创新是引领发展的第一动力。国际经验表明，经济社会的持续发展，劳动生产率和收入水平的提升，根本上看都是源于技术创新的支撑。推动制造业实现高质量发展，需要实现从要素驱动向创新驱动的根本转变。要进一步深化科技体制改革，围绕产业链来部署创新链，提高科技创新对产业发展的支撑稳定。

二是推动制造业结构优化升级。要坚持两手抓，一手抓传统产业改造升级，一手抓新兴产业培育，加快制造业向高端、智能、绿色、服务方向转型升级，推动新旧动能接续转换。我国制造业中传统产业占比超过80%，改造提升传统产业具有巨大潜力和市场空间。要坚持深化供给侧结构性改革不动摇，加快处置“僵尸企业”，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力培育发展新能源汽车、新材料、人工智能等新兴产业，培育发展一批先进制造业集群，提升产业链的水平。

三是推动先进制造业和现代服务业的融合发展。融合是现代产业发展的显著特征和重要趋势，要鼓励发展网络化协同研发制造，大规模的个性化定制、云制造等新业态新模式；延伸在线设计、数据分析、智能物流、远程运维等增值服务；坚持“鼓励创新、包容审慎”的监管原则，为互联网行业发展营造公平、健康的发展环境。

四是营造有利于制造业高质量发展的良好环境。投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。改革开放40年来，中国制造业的发展环境在不断地改善和优化。世界银行发布的最新一版营商环境报告中，中国排名从2017年的第七十八位跃升到2018年的第四十六位，提升了32个位次，首次进入前50名。

为实现上述任务，要抓好两个关键途径，第一个途径是深化改革，更加重视发挥市场机制的决定性作用；第二个途径是开放合作，打造高水平开放型经济，以此来促进制造业高质量发展。

（作者为工业和信息化部部长，本报记者韩春瑶根据其在中国发展高层论坛的讲话整理）

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 12 版）

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