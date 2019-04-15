给投资者更多制度保障（财经观）

推动投资者保护再上台阶，需要在完善相关制度上发力，给投资者带来更多贴心、管用的制度保障。要坚持从国情出发、从市场出发、从适应我国中小投资者的现实需要出发，精准、定向施策
近日，一项关系广大投资者切身利益的制度安排，引起很多人的关注。中国证监会宣布成立投资者保护工作领导小组，以加强对投资者保护的统筹协调、督导落实，强化资本市场各业务、各产品、各环节投资者保护工作的整体性和协同性。这一制度安排颇有新意，体现了监管部门重视投资者、坚决维护投资者合法权益的鲜明态度。
投资者保护很重要，也很难。说“重要”，是因为目前我国资本市场有超过1.4亿投资者，其中95%以上为持股市值在50万元以下的中小投资者，可以说，中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体。投资者保护做得怎么样，涉及面大，与亿万人切身利益相关。说“难”，是因为投资者保护涉及发行、上市、退市、稽查执法等多个环节及证券、期货、基金、债券等多条线，链条长、范围广，长期面临统筹协调任务重、落实难度大等问题。在监管部门设立相应的领导机制，有利于提升统筹协调力度，实现投资者保护信息和数据共享，形成更大合力。从中我们也能得到启示，要把投资者保护这件既重要又有难度的事情做好，制度上的完善是重要一环。只有不断创新体制机制、夯实制度基础，投资者的合法权益才能得到更有效、持久的保障。
近年来，我国资本市场投资者保护从无到有，取得了长足进步。之所以能取得目前的成效，其中一个很重要的原因，就是形成了与市场实际相适应的投资者保护制度体系。比如，2013年发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，提出9方面80多项政策举措；再比如，2016年实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，已成为一项重要的基础性制度。在投资者行权维权方面，相关部门建立了多元纠纷化解、持股行权、先行赔付等多项机制，实践中取得良好效果。此外，在发行融资、并购重组、停复牌、退市以及科创板、沪伦通等资本市场多项制度规章中，也全面嵌入了保护中小投资者的要求。
成效显著，挑战也依然艰巨。要推动投资者保护再上台阶，仍需要在完善制度上发力，给投资者带来更多贴心、管用的制度保障。
要让制度更有针对性。任何一种制度都有其存在和发展的土壤，照搬照抄行不通。我国资本市场个人投资者占比很高，这在国际上是不多见的。基于这一现实，监管部门已经有一些较为成功的探索，比如筑牢投资者适当性管理的“保护墙”，为中小投资者把好入口风险关；建设一站式投资者教育基地，解决投资者众多，需要到处查资料、看消息的实际困难等。未来，只有坚持从国情出发、从市场出发、从适应我国中小投资者的现实需要出发，精准、定向施策，投资者保护工作才能不断取得进步。
要让制度更有创新性。金融市场快速发展、金融科技日新月异，我国中小投资者年轻化趋势也正在形成。新形势下要做好投资者保护，就要紧跟金融科技发展的趋势，利用互联网技术及新媒体等传播工具，实现对投资者权益的精准维护，提升服务效率。随着市场的发展，各种违法行为也手法多变、花样翻新，对此既要加大打击力度，更要补上制度漏洞。制度只有跟上时代的步伐，适应环境的变化，才能真正发挥出威力，成为保护投资者合法权益的坚强后盾。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】