给投资者更多制度保障（财经观）

推动投资者保护再上台阶，需要在完善相关制度上发力，给投资者带来更多贴心、管用的制度保障。要坚持从国情出发、从市场出发、从适应我国中小投资者的现实需要出发，精准、定向施策

近日，一项关系广大投资者切身利益的制度安排，引起很多人的关注。中国证监会宣布成立投资者保护工作领导小组，以加强对投资者保护的统筹协调、督导落实，强化资本市场各业务、各产品、各环节投资者保护工作的整体性和协同性。这一制度安排颇有新意，体现了监管部门重视投资者、坚决维护投资者合法权益的鲜明态度。

投资者保护很重要，也很难。说“重要”，是因为目前我国资本市场有超过1.4亿投资者，其中95%以上为持股市值在50万元以下的中小投资者，可以说，中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体。投资者保护做得怎么样，涉及面大，与亿万人切身利益相关。说“难”，是因为投资者保护涉及发行、上市、退市、稽查执法等多个环节及证券、期货、基金、债券等多条线，链条长、范围广，长期面临统筹协调任务重、落实难度大等问题。在监管部门设立相应的领导机制，有利于提升统筹协调力度，实现投资者保护信息和数据共享，形成更大合力。从中我们也能得到启示，要把投资者保护这件既重要又有难度的事情做好，制度上的完善是重要一环。只有不断创新体制机制、夯实制度基础，投资者的合法权益才能得到更有效、持久的保障。

近年来，我国资本市场投资者保护从无到有，取得了长足进步。之所以能取得目前的成效，其中一个很重要的原因，就是形成了与市场实际相适应的投资者保护制度体系。比如，2013年发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，提出9方面80多项政策举措；再比如，2016年实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，已成为一项重要的基础性制度。在投资者行权维权方面，相关部门建立了多元纠纷化解、持股行权、先行赔付等多项机制，实践中取得良好效果。此外，在发行融资、并购重组、停复牌、退市以及科创板、沪伦通等资本市场多项制度规章中，也全面嵌入了保护中小投资者的要求。

成效显著，挑战也依然艰巨。要推动投资者保护再上台阶，仍需要在完善制度上发力，给投资者带来更多贴心、管用的制度保障。

要让制度更有针对性。任何一种制度都有其存在和发展的土壤，照搬照抄行不通。我国资本市场个人投资者占比很高，这在国际上是不多见的。基于这一现实，监管部门已经有一些较为成功的探索，比如筑牢投资者适当性管理的“保护墙”，为中小投资者把好入口风险关；建设一站式投资者教育基地，解决投资者众多，需要到处查资料、看消息的实际困难等。未来，只有坚持从国情出发、从市场出发、从适应我国中小投资者的现实需要出发，精准、定向施策，投资者保护工作才能不断取得进步。

要让制度更有创新性。金融市场快速发展、金融科技日新月异，我国中小投资者年轻化趋势也正在形成。新形势下要做好投资者保护，就要紧跟金融科技发展的趋势，利用互联网技术及新媒体等传播工具，实现对投资者权益的精准维护，提升服务效率。随着市场的发展，各种违法行为也手法多变、花样翻新，对此既要加大打击力度，更要补上制度漏洞。制度只有跟上时代的步伐，适应环境的变化，才能真正发挥出威力，成为保护投资者合法权益的坚强后盾。

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 18 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)