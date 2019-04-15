中税协启动税收宣传月系列活动（财经短波）

本报电 中国注册税务师协会近日在京宣布，将在第二十八个全国税收宣传月期间，举办减税降费系列宣传活动。活动期间，中税协、中国注册税务师同心服务团将举办“减税降费知识竞赛——第九届全国税法知识竞赛”活动，利用互联网线上答题的形式，提高社会相关人员的办税技能和效率，推动办税的标准化、规范化，促进征纳和谐，优化税收营商环境。同时还将邀请税务机关、有关专家学者、企业家、税务师事务所等代表，围绕落实减税降费政策、服务纳税人等内容进行座谈，宣传、解读国家出台的各项减税降费政策。此外，为配合第一届“一带一路”税收征管合作论坛召开，中税协将举办“一带一路”涉税服务论坛，邀请行业内外专家、税务师事务所和“走出去”企业代表，共同研讨“一带一路”涉税服务问题，助力“一带一路”建设。
（吴秋余）
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警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
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财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】