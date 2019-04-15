中税协启动税收宣传月系列活动（财经短波）

本报电 中国注册税务师协会近日在京宣布，将在第二十八个全国税收宣传月期间，举办减税降费系列宣传活动。活动期间，中税协、中国注册税务师同心服务团将举办“减税降费知识竞赛——第九届全国税法知识竞赛”活动，利用互联网线上答题的形式，提高社会相关人员的办税技能和效率，推动办税的标准化、规范化，促进征纳和谐，优化税收营商环境。同时还将邀请税务机关、有关专家学者、企业家、税务师事务所等代表，围绕落实减税降费政策、服务纳税人等内容进行座谈，宣传、解读国家出台的各项减税降费政策。此外，为配合第一届“一带一路”税收征管合作论坛召开，中税协将举办“一带一路”涉税服务论坛，邀请行业内外专家、税务师事务所和“走出去”企业代表，共同研讨“一带一路”涉税服务问题，助力“一带一路”建设。

（吴秋余）

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 18 版）

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