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一季度信贷和社融表现出色，金融数据超预期——

市场信心更足  经济运行平稳（锐财经）

本报记者  徐佩玉

2019年04月15日05:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　中国人民银行日前公布了一季度及3月份金融统计数据。数据显示，3月份，新增人民币贷款16900亿元，社融规模增量28600亿元，较前值均有明显回升；广义货币（M2）供应比8.6%，创13个月新高。分析人士指出，3月份主要金融数据均超出预期，表明前期“宽信用”的效果正在显现，下一阶段经济平稳运行可期。

　　信贷数量和结构双双改善

　　一季度信贷数量、结构均有所改善。

　　1—3月份，人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.81万亿元，其中，短期贷款增加4292亿元，中长期贷款增加1.38万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.48万亿元，其中，短期贷款增加1.05万亿元，中长期贷款增加2.57万亿元，票据融资增加7833亿元；非银行业金融机构贷款减少4879亿元。3月份，人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增5777亿元。到3月末，本外币贷款余额147.77万亿元，同比增长13.3%。月末人民币贷款余额142.11万亿元，同比增长13.7%，分别比上月末和上年同期高0.3个和0.9个百分点。

　　如何看待一季度特别是3月份信贷超预期？

　　交通银行首席经济学家连平分析，3月份没有了2月春节假期的季节性因素影响，企业节后复工，贷款需求增加；3月又通常为财政存款下放月，再加上之前多次定向降准使得银行体系流动性相对宽裕，为信贷超预期反弹提供了肥沃土壤。

　　中国银行国际金融研究所副所长宗良对本报记者分析，3月信贷的超预期增加体现出流动性保持了合理充裕。“在外需面临一定不确定性的背景下，适当增加投资，信贷总量保持平稳增长，是必然发展趋势，有利于支撑经济平稳运行。”

　　M1和M2反弹，交易需求活跃

　　3月末，广义货币（M2）余额188.94万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点；狭义货币（M1）余额54.76万亿元，同比增长4.6%，增速比上月末高2.6个百分点，比上年同期低2.5个百分点；流通中货币（M0）余额7.49万亿元，同比增长3.1%。一季度净投放现金1733亿元。

　　M2的增速回升，显示出“宽信用”正在逐步见效。中国民生银行首席研究员温彬表示，3月外汇储备规模继续“五连升”，有利于流动性投放；财政存款同比多减少2126亿元，间接支撑M2增速反弹；信贷增长的加快，导致派生能力增强。因此，3月M2增速创下自2018年3月以来的新高。

　　M1方面，3月份增速延续了2月的回升态势，反映出企业活期存款和个人持有现金开始回升，整体交易需求活跃。

　　专家指出，M2与M1的反弹，显示出实体经济的流动性正在逐步恢复，有利于提振企业信心、稳预期。此外，3月M0同比增速3.1%，未超预期，证明货币政策未超预期宽松。

　　社融增速回升，对实体经济支持大

　　3月末，社会融资规模存量208.41万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为140.98万亿元，同比增长13.8%。一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元。

　　从结构看，人民币贷款和地方专项债券占比提高。3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.6%，同比高1.8个百分点；地方政府专项债券余额占比3.7%，同比高0.7个百分点。此外，企业债券融资平稳增长，信托贷款和票据融资反弹，表外融资由负转正。

　　社融增速企稳回升趋势明显，表明实体经济融资环境正在改善。

　　宗良分析，无论是信贷的增长，还是社融的增长，都显示出前期相关政策效果显著。“如果只是信贷增长，则说明融资结构存在不合理性。信贷和社融都在增长，显示了当前融资结构日趋合理，资金正在流向有需要的地方，即支持实体经济发展。”

　　宗良认为，在政策的不断发力下，企业的合理融资需求将得到更好地满足，未来信贷数量、结构有望进一步优化，而这也将对经济的平稳发展提供良好的支撑。

(责编：岳弘彬、蒋琪)
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