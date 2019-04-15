原标题：财政部：积极财政政策加力增效 首季经济增长实现良好开局

4月12日-13日，世界银行集团（以下简称世行）和国际货币基金组织（以下简称基金组织）在美国华盛顿举行了第99届发展委员会会议。财政部部长刘昆出席发展委员会部长级午餐会并发言。刘昆表示，今年中国积极财政政策加力增效，实施大幅度减税降费，一季度经济增长实现良好开局。

刘昆表示，当前世界经济增速放缓，下行风险更加突出，全球发展合作面临严峻挑战。世行作为全球最重要的多边开发机构，应坚持多边主义原则，推动各方共同支持以规则为基础的多边贸易体制，并坚持服务于所有成员国的宗旨，根据成员国不同国情有针对性地采取差异化的援助战略。应深化对21世纪全球发展规律的认识，就21世纪突出的发展问题提供解决方案。应加大对全球和区域合作的投入，推动南南、南北合作，促进不同发展阶段国家形成建设性的发展合作关系，实现共同发展。面对科技革命的迅猛发展，世行应推动创新发展，帮助成员国利用前沿技术方法，促进创新技术向发展中成员转移。同时，支持成员国改善营商和投资环境，帮助发展中成员提高全要素生产率，实现可持续和跨越式发展。

刘昆表示，当前中国经济正在加快从高速增长向高质量发展转变，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，消费拉动作用不断增强。今年中国积极财政政策加力增效，实施大幅度减税降费，一季度经济增长实现良好开局。中国将继续大幅度放宽市场准入，加大保护知识产权力度，严格实施新出台的《外商投资法》，实施更大规模的减税降费，创造更具吸引力的投资和营商环境，这些措施既是中国出于自身发展需要的自主选择，也是为推动全球经济增长作出的积极努力。中国与世行互为重要发展伙伴，中国作为一个发展中国家，仍面临发展不平衡不充分的问题，在经济社会发展领域仍存在不少困难和挑战。中国希望继续以世行贷款项目和知识合作为载体，在深化改革、扩大开放的重点领域引入国际经验，促进创新驱动和高质量发展。中方愿通过“一带一路”倡议、区域合作、南南合作等平台，为实现世行双目标和联合国2030年可持续发展议程作出积极贡献。

会议决定下届发展委员会部长级会议于2019年10月19日在美国华盛顿召开。

会议期间，刘昆应约会见了世行新任行长马尔帕斯，双方就中国与世行合作等议题交换了意见。刘昆表示，作为最大发展中国家和世行重要的发展伙伴，中国未来与世行的合作空间巨大。中国愿继续深化与世行的贷款和知识合作，愿与世行合作总结中国的减贫成功经验并与其他发展中国家分享，希望世行按照增资一揽子方案达成的共识和既定规则继续开展与中国的贷款合作，提高项目的创新性、示范性和附加值。中方还期待与世行在营商环境、高标准建设多边开发融资合作中心等方面开展合作。马尔帕斯表示，世行与中国都肩负着推进减贫与发展的重要使命，中国减贫成果巨大，减贫经验值得推广，世行愿在污染防治、绿色发展、应对气候变化等领域与中国建设性地开展合作。双方同意未来进一步拓展合作空间，深化合作领域。

(责编：蒋琪、杨曦)