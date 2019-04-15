原标题：放开落户引二、三线热点城市 房价上涨预期升温

日前，国家发展改革委公布《2019年新型城镇化建设重点任务》，明确大城市取消或放松落户限制，北上广深等超大城市也要大幅增加落户规模。这项改革的出台将为二、三线城市带来更多人才的同时也将提升对住房的需求。

58安居客房产研究院首席分析师张波昨日对《证券日报》记者表示，不同城市放宽户籍制度，的确会引起购房需求短期上升。长远来看，未来5年至10年放宽户籍，不但可以有效扩大内需，还可以同步保障经济稳定发展，对于国内城镇化率提升，房地产市场健康发展将起到重要作用。

“从现状来看，二、三线城市的人才抢夺在近两年已经展开，长三角、珠三角等五大城市群核心城市的人才抢夺早已“白热化”，落户政策的放宽对于这类城市的影响也更为明显。由于热点二线城市对于人才的吸引力在不断提升，受落户政策放宽影响，更多的蓝领甚至是外来农民工都会在二、三线城市落户，未来大量外来长期务工人员将逐步转为常住人口，对于楼市的推动作用也将更为深入和长远。“张波表示。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，落户限制取消后，除了京沪等地外，全国绝大部分城市落户难度已经不大。这就意味着有更多的农村人口有机会平等地获得来自城市的公共资源，同时也让城市中的房地产市场有了更加稳定的市场需求，尤其是对于大都市及其周边城市来说，依然是人们的优先考虑对象，而这些地方的房价会有一个明显的上涨预期。

对于如何平衡房地产开发和城镇化水平、人才需求和稳定楼市的关系？付一夫认为，一个城市，引进人才最重要的作用在于推动当地经济的高质量发展，关键在于促进产业的进步而绝不是投资炒房。在“房住不炒”理念日渐深入人心的今天，除了放开户籍引导人口合理自由流动之外，还应推动人口与土地的挂钩，增加住房建设，同时做好房地产市场管控，谨防投机之风再起。

在张波看来，首先，开放落户限制不代表购房人口在所有城市都会激增，目前大量人口依然是向东部和南部的沿海地区流动，其他非热点城市购房需求不但不会增长，还有可能下降。其次是，开放落户限制在不同规模城市的表现并不相同，不同规模城市因就业吸纳能力、公共服务水平等差异对非户籍人口的吸引力也表现各异。北上广深等一线城市的吸引力长期较强，因此放松力度更多处于“微调”，落户人数增加相对缓慢，楼市调控的放松节奏也会较慢。二、三线城市的落户政策则需谨慎，如果放松过快，则对当地楼市的短期需求有一定刺激作用。最后，楼市稳定也依赖于城镇化水平不断提升，城镇化水平有序、稳步提升对于楼市长期的供需平衡将起到重要的“调节器”作用。值得关注的是，提升的幅度和方式依然也需要“因城而定”，具体的细化政策更需“因城施策”。

(责编：蒋琪、杨曦)