原标题：国内成品油涨价后 机构分析下轮仍存上调预期

受布伦特原油近5个月来首次回升至70美元/桶上方等多重因素的影响，国内成品油价又现上涨。

4月12日，国家发改委网站信息显示，按照现行成品油价格形成机制，自2019年4月12日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高155元和150元。

这一调价幅度折合汽油每升89号0.11元、92号0.12元、95号0.13元、0号柴油0.13元。据机构测算，此次调价后，油箱容量50L的普通私家车，车主们加满一箱油将多花6元左右。

隆众资讯分析师李彦对《每日经济新闻》记者表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价周期开局仍可能呈现上行的趋势，幅度在50元/吨左右。目前国际原油市场表现稳健，欧佩克减产的利好氛围延续，全球部分地区的经济数据有所回暖，加之受利比亚和委内瑞拉等地缘因素影响，都为原油价格带来积极支撑。预计下一轮成品油调价小幅上涨的概率较大。

布油价格站上70美元/桶关口

本轮计价周期，欧佩克(石油输出国组织)成员国的减产行动依然为油价提供了强有力的支撑。

4月9日，欧佩克公布的月报显示，3月原油产量减少了53.4万桶/日，降至3002.2万桶/日的水平，这也是2015年2月以来的最低日产量，此前的2月为3054.9万桶/日。

地缘局势也成为推涨油价的重要因素：利比亚冲突升级，美国与伊朗紧张加剧，原油供应收紧预期进一步强化，市场投机情绪已经形成多头主导的格局，国际油价易涨难跌。

在多重利好支撑下，4月8日，布伦特原油近5个月来首次回升至70美元/桶上方。4月10日，布伦特原油收盘稳稳站在71美元上方，达到71.73美元/桶，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格逼近65美元/桶。

此后尽管国际能源署警告全球经济放缓恐伤及原油需求，并造成4月11日布油与纽商所原油期货收盘双双下跌，但前期国际原油整体上涨的态势已为此次国内成品油价格上调打下了坚实的基础。

本次油价调整也是今年以来第六次上调，幅度为汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元。本轮调价过后，2019年成品油调价呈现“六涨一跌一搁浅”的格局。涨跌互抵后，汽油累计上调幅度达680元/吨，柴油累计上调幅度达675元/吨。

下轮成品油价仍存上调预期

对于本次调价对消费端的影响，卓创资讯成品油分析师张肇欣对《每日经济新闻》记者表示，油箱容量在50L的家用轿车，加满一箱92号汽油将较之前增加6元。以月跑2000公里，百公里油耗在8L的小型私家车为例，到下次调价窗口开启(4月26日24时)之前的半个月时间内，消费者用油成本将多花9.6元左右。

物流行业支出成本的增幅则更为明显一些。张肇欣表示，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车为例，未来半个月内，单辆车的燃油成本将增加247元左右。

此前在4月1日，由于增值税税率下调，全国多数地区成品油零售价格下调了0.2元/升左右。而在本轮调价后，据隆众资讯监测数据，全国大多数地区车用柴油价格为6.6元/升左右，92号汽油零售限价在6.9~7.0元/升。

隆众资讯分析师刘培培认为，本次涨幅较大，对市场购销氛围将带来一定提振。4月中下旬开始，北方汽柴油需求继续向好，南方雨季及休渔期虽然来临，但对终端购销影响有限。

而在地炼方面，柴油库存压力不大，五一来临之前受高速限行影响，新一轮备货将再次来临，加油站零售价上涨，利润走高，带动加油站汽油继续抄底备货。预计本次调价后，主营及地炼汽柴油价格稳中继续小幅走高的概率较大。而到五一小长假结束后，市场进入库存消化阶段，价格或将小幅回调。

对于下一轮国内成品油调价预期，机构普遍认为上调的概率大。

卓创资讯分析认为，欧佩克的减产行动仍将为国际油价提供支撑，美国出行高峰致使汽油库存下降，供需面相对乐观，但经济增速继续下滑将拖累油市。近期国际油价大概率高位震荡，不排除因地缘风险造成短线暴涨的可能。国内重新计算后的原油变化率或处于正值，年内第九次成品油限价调整，即4月26日24时仍存上调预期。

(责编：杨曦、蒋琪)