人民网>>财经

今年前两月，个税专项附加扣除政策已惠及4400多万人

屈信明

2019年04月15日08:24  来源：人民网-人民日报
 
原标题：今年前两月，个税专项附加扣除政策已惠及4400多万人

　　今年前两月，个税专项附加扣除政策已惠及4400多万人

　　好政策为扩内需促消费添活力（财经眼·增强减税获得感②）

　　数据来源：财政部、国家税务总局、国家统计局

　　制图：张芳曼

　　1月1日起，新修改的《中华人民共和国个人所得税法》正式实施，纳税人在每月5000元“起征点”的基础上，还能够享受到6项专项附加扣除政策带来的减税“利好”。

　　《政府工作报告》提出，推动消费稳定增长。多措并举促进城乡居民增收，增强消费能力。落实好新修订的个人所得税法，使符合减税政策的约8000万纳税人应享尽享。如今，个税专项附加扣除政策施行已3个月有余。居民有多少获得感？减免个税，对扩内需促消费起了多大作用？税务部门采取了哪些办法让政策精准落地？记者进行了采访。

　　专项附加扣除——

　　充分考虑个人负担的差异性

　　深圳市一家咨询公司的员工邵光华，在西乡租着一套房子，每个月收入1万元出头。作为家里的顶梁柱，他有需要悉心照护的父母，和2个在读小学的孩子。今年前三个月，邵光华总共多拿到手1000多元工资。原来，自今年元旦起，邵光华能够享受到的个税专项附加扣除，包括两个孩子的教育费用2000元，租房费用1500元，赡养父母费用1000元，算下来，每个月比原来少缴纳400多元个税。邵光华感慨地说：“专项附加扣除涉及医疗、养老、教育等，充分考虑到了实际生活负担，对于上有老下有小的普通工薪族来说，这次减税让我们有了实实在在的获得感！”

　　像邵先生这样享受到专项附加扣除“政策红包”的人还有很多。

　　在山东，谈起个税改革使员工和企业享受到的红利，豪迈科技集团财务总监刘海涛很有感触。去年10月，企业缴纳个税人数约8100人，每个月缴纳个税金额约77万元。随着专项附加扣除政策正式实施，缴税人数减少到4000人，缴纳个税金额则减少到约40万元，前后对比，个税纳税人数和金额都少了一半左右。“这相当于每个月拿出37万元给员工发‘红包’啊。”刘海涛说，个税改革既让员工受益，又有利于企业留住人才、激发员工工作热情，助力企业发展。

　　国家税务总局最新数据显示，今年1月1日起实施的个人所得税专项附加扣除，1、2月份已累计惠及4400多万人。加上去年10月1日起实施的提高“起征点”改革，两步个税改革全部落地，8400万人可不缴个税。

　　与去年10月调高“起征点”相比，施行专项附加扣除有什么特点呢？上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建认为，提高“起征点”和专项附加扣除都是降低个人所得税的主要措施，但它们的功能有所不同。“相较而言，专项附加扣除更针对个人的基本生活开支，更充分地考虑个人负担的差异性，更符合个税基本原理。同提高‘起征点’相比，在具有减税普遍性的同时，也更具有差异化、公平性、合理性。” 胡怡建说，将提高“起征点”和专项附加扣除结合，是一种高效的政策选择。

　　中国财政科学研究院副院长白景明认为，现在设立的6个专项附加扣除项旨在保障基本的民生需求，能够有针对性地降低居民的纳税负担。此外，专项附加扣除还能够获得良好的社会效益。例如赡养老人的专项附加扣除，就是应对社会老龄化趋势的有效举措。

　　钱袋子鼓了促进了消费——

　　居民生活品质提升

　　个税改革后，居民的钱袋子更鼓了。那么，这些收入，能用来做些什么呢？

　　北京市民赵女士参加工作六年了，如今月收入约1万元。她认为，工薪阶层的消费观念主要是量入为出。个税缴得少了，收入增加了，消费也就更有底气了。“去年10月份调高个税‘起征点’后，我每个月少缴纳个税约450元，再加上现在的专项附加扣除，每个月能少缴纳700元。一年下来，几乎多了一个月的工资。”赵女士说，她打算利用这笔钱给自己“充充电”：“我准备考注册会计师，需要报培训班、买参考书。减税多出来的钱，刚好能用来支付这些开销。”

　　最近，山东高密市民王先生的心情不错。原来，他新添置了一辆7座SUV，“现在每月减的个税，相当于当月养车的钱、油钱，这个优惠政策实在、直接！现在正值大好春光，开上一辆宽敞的汽车，带一家人自驾游，就当是给全家人的礼物吧。再攒攒钱，我还打算买按摩椅、咖啡机，让家人享受到更高品质的生活。”

　　王先生说，这段时间，个税在降低，收入在增加；随着增值税税率降低，汽车等商品跟着降了价。对于消费者而言，一增、一降，消费自然也就能够“提档升级”了。

　　胡怡建认为，本次个税改革使得个人所得税的缴税人数比例大幅降低，尤其减轻了许多中低收入者的个税负担。而教育、旅游等文化消费，以及享受型消费等需求的收入弹性较大，税收降低、收入增加，对于拉动消费、扩大内需，具有积极意义。

　　2018年，我国最终消费对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，比资本形成总额高出43.8个百分点。随着经济结构的不断优化，消费拉动经济增长作用将进一步增强。白景明认为，个税减免使得消费者的购买能力增强，这有利于发挥消费对经济发展的基础作用，稳定国内有效需求，为经济平稳运行提供有力支撑。

　　及时培训辅导——

　　把“政策红包”递到纳税人手里

　　个税专项附加扣除政策实施后，个人申报的专项附加扣除信息将成为个税减免的基础，相比于单纯提高“起征点”的减税方式，专项附加扣除实施更为复杂，需要纳税人填报的信息量也有所增加。要把政策落实好，就需要及时解决纳税人遇到的难题。

　　为了让纳税人便捷地享受到减税实惠，税务部门响应群众关切，想方设法帮助纳税人准确填报专项附加扣除信息、方便扣缴单位办理扣除。潍坊市坊子区税务部门深入企业，通过点对点联系、手把手辅导，帮助纳税人准确计算减税红利，熟悉专项附加扣除内容及填报方式，并通过“个人所得税”手机APP，使专项附加扣除信息及时准确录入系统。“税务部门及时的培训辅导，帮助我们解决了不少难题。”当地一家企业的人力资源主管张先生说。

　　“‘自然人税收管理系统扣缴客户端’看得明白又好用，国家给我‘涨’的300多元工资轻松到手。”在湖北宜昌市伍家岗区一家医院工作的陈文杰说，在税务局工作人员的帮助下，自己所在医院积极上线使用“自然人税收管理系统扣缴客户端”。据医院财务部门负责人钟洪涛介绍，财务人员能够通过这个系统，下载单位员工的专项附加扣除申请信息，根据模板填好申报报表后，将报表导入系统，系统就能自动计算出企业员工应当缴纳的个人所得税。而且，员工也可登录客户端查看自己的申报信息，发现有误填、漏填信息，可及时和财务部门联系修改，个税交得明白、放心。

　　个税改革涉及千家万户的利益，是一项惠及百姓的重大改革。税改的一套“组合拳”，在给许多人“涨薪”的同时，也让一些人心里犯起了嘀咕：税改当中的一些措施，会不会使自己的纳税金额不降反增？遇到难题，找谁解答？这不，在深圳市龙华区一家企业负责财务工作的小王，就为税改带来的疑惑犯愁呢——

　　个税改革后，将工资薪金、劳务报酬等劳动性所得实行综合计税。小王所在的公司即将发放2018年全年一次性奖金，许多员工担心自己的年终奖并入综合所得，会提高适用税率的级距，从而提高个税负担。小王也没法向大家作准确的解释，便向当地税务局咨询。

　　税务局工作人员耐心、细致地为他解释了去年出台的《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》。《通知》规定，居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

　　听了工作人员的一番说明，小王明白了，在未来三年内，单位发放的全年一次性奖金，可以选择并入综合所得计税，也可以按原来的做法单独计算纳税。“我回去给同事们好好解释，让大家打消顾虑。看得出，国家在减税降负上，确实充分考虑了纳税人的需求，税务部门则帮助我们搞清楚了这些好政策。这次减税，贴心又实惠。”

　　屈信明

(责编：赵爽、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved