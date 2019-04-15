原标题：今年前两月，个税专项附加扣除政策已惠及4400多万人

今年前两月，个税专项附加扣除政策已惠及4400多万人

好政策为扩内需促消费添活力（财经眼·增强减税获得感②）

数据来源：财政部、国家税务总局、国家统计局

制图：张芳曼

1月1日起，新修改的《中华人民共和国个人所得税法》正式实施，纳税人在每月5000元“起征点”的基础上，还能够享受到6项专项附加扣除政策带来的减税“利好”。

《政府工作报告》提出，推动消费稳定增长。多措并举促进城乡居民增收，增强消费能力。落实好新修订的个人所得税法，使符合减税政策的约8000万纳税人应享尽享。如今，个税专项附加扣除政策施行已3个月有余。居民有多少获得感？减免个税，对扩内需促消费起了多大作用？税务部门采取了哪些办法让政策精准落地？记者进行了采访。

专项附加扣除——

充分考虑个人负担的差异性

深圳市一家咨询公司的员工邵光华，在西乡租着一套房子，每个月收入1万元出头。作为家里的顶梁柱，他有需要悉心照护的父母，和2个在读小学的孩子。今年前三个月，邵光华总共多拿到手1000多元工资。原来，自今年元旦起，邵光华能够享受到的个税专项附加扣除，包括两个孩子的教育费用2000元，租房费用1500元，赡养父母费用1000元，算下来，每个月比原来少缴纳400多元个税。邵光华感慨地说：“专项附加扣除涉及医疗、养老、教育等，充分考虑到了实际生活负担，对于上有老下有小的普通工薪族来说，这次减税让我们有了实实在在的获得感！”

像邵先生这样享受到专项附加扣除“政策红包”的人还有很多。

在山东，谈起个税改革使员工和企业享受到的红利，豪迈科技集团财务总监刘海涛很有感触。去年10月，企业缴纳个税人数约8100人，每个月缴纳个税金额约77万元。随着专项附加扣除政策正式实施，缴税人数减少到4000人，缴纳个税金额则减少到约40万元，前后对比，个税纳税人数和金额都少了一半左右。“这相当于每个月拿出37万元给员工发‘红包’啊。”刘海涛说，个税改革既让员工受益，又有利于企业留住人才、激发员工工作热情，助力企业发展。

国家税务总局最新数据显示，今年1月1日起实施的个人所得税专项附加扣除，1、2月份已累计惠及4400多万人。加上去年10月1日起实施的提高“起征点”改革，两步个税改革全部落地，8400万人可不缴个税。

与去年10月调高“起征点”相比，施行专项附加扣除有什么特点呢？上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建认为，提高“起征点”和专项附加扣除都是降低个人所得税的主要措施，但它们的功能有所不同。“相较而言，专项附加扣除更针对个人的基本生活开支，更充分地考虑个人负担的差异性，更符合个税基本原理。同提高‘起征点’相比，在具有减税普遍性的同时，也更具有差异化、公平性、合理性。” 胡怡建说，将提高“起征点”和专项附加扣除结合，是一种高效的政策选择。

中国财政科学研究院副院长白景明认为，现在设立的6个专项附加扣除项旨在保障基本的民生需求，能够有针对性地降低居民的纳税负担。此外，专项附加扣除还能够获得良好的社会效益。例如赡养老人的专项附加扣除，就是应对社会老龄化趋势的有效举措。

钱袋子鼓了促进了消费——

居民生活品质提升

个税改革后，居民的钱袋子更鼓了。那么，这些收入，能用来做些什么呢？

北京市民赵女士参加工作六年了，如今月收入约1万元。她认为，工薪阶层的消费观念主要是量入为出。个税缴得少了，收入增加了，消费也就更有底气了。“去年10月份调高个税‘起征点’后，我每个月少缴纳个税约450元，再加上现在的专项附加扣除，每个月能少缴纳700元。一年下来，几乎多了一个月的工资。”赵女士说，她打算利用这笔钱给自己“充充电”：“我准备考注册会计师，需要报培训班、买参考书。减税多出来的钱，刚好能用来支付这些开销。”

最近，山东高密市民王先生的心情不错。原来，他新添置了一辆7座SUV，“现在每月减的个税，相当于当月养车的钱、油钱，这个优惠政策实在、直接！现在正值大好春光，开上一辆宽敞的汽车，带一家人自驾游，就当是给全家人的礼物吧。再攒攒钱，我还打算买按摩椅、咖啡机，让家人享受到更高品质的生活。”

王先生说，这段时间，个税在降低，收入在增加；随着增值税税率降低，汽车等商品跟着降了价。对于消费者而言，一增、一降，消费自然也就能够“提档升级”了。

胡怡建认为，本次个税改革使得个人所得税的缴税人数比例大幅降低，尤其减轻了许多中低收入者的个税负担。而教育、旅游等文化消费，以及享受型消费等需求的收入弹性较大，税收降低、收入增加，对于拉动消费、扩大内需，具有积极意义。

2018年，我国最终消费对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，比资本形成总额高出43.8个百分点。随着经济结构的不断优化，消费拉动经济增长作用将进一步增强。白景明认为，个税减免使得消费者的购买能力增强，这有利于发挥消费对经济发展的基础作用，稳定国内有效需求，为经济平稳运行提供有力支撑。

及时培训辅导——

把“政策红包”递到纳税人手里

个税专项附加扣除政策实施后，个人申报的专项附加扣除信息将成为个税减免的基础，相比于单纯提高“起征点”的减税方式，专项附加扣除实施更为复杂，需要纳税人填报的信息量也有所增加。要把政策落实好，就需要及时解决纳税人遇到的难题。

为了让纳税人便捷地享受到减税实惠，税务部门响应群众关切，想方设法帮助纳税人准确填报专项附加扣除信息、方便扣缴单位办理扣除。潍坊市坊子区税务部门深入企业，通过点对点联系、手把手辅导，帮助纳税人准确计算减税红利，熟悉专项附加扣除内容及填报方式，并通过“个人所得税”手机APP，使专项附加扣除信息及时准确录入系统。“税务部门及时的培训辅导，帮助我们解决了不少难题。”当地一家企业的人力资源主管张先生说。

“‘自然人税收管理系统扣缴客户端’看得明白又好用，国家给我‘涨’的300多元工资轻松到手。”在湖北宜昌市伍家岗区一家医院工作的陈文杰说，在税务局工作人员的帮助下，自己所在医院积极上线使用“自然人税收管理系统扣缴客户端”。据医院财务部门负责人钟洪涛介绍，财务人员能够通过这个系统，下载单位员工的专项附加扣除申请信息，根据模板填好申报报表后，将报表导入系统，系统就能自动计算出企业员工应当缴纳的个人所得税。而且，员工也可登录客户端查看自己的申报信息，发现有误填、漏填信息，可及时和财务部门联系修改，个税交得明白、放心。

个税改革涉及千家万户的利益，是一项惠及百姓的重大改革。税改的一套“组合拳”，在给许多人“涨薪”的同时，也让一些人心里犯起了嘀咕：税改当中的一些措施，会不会使自己的纳税金额不降反增？遇到难题，找谁解答？这不，在深圳市龙华区一家企业负责财务工作的小王，就为税改带来的疑惑犯愁呢——

个税改革后，将工资薪金、劳务报酬等劳动性所得实行综合计税。小王所在的公司即将发放2018年全年一次性奖金，许多员工担心自己的年终奖并入综合所得，会提高适用税率的级距，从而提高个税负担。小王也没法向大家作准确的解释，便向当地税务局咨询。

税务局工作人员耐心、细致地为他解释了去年出台的《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》。《通知》规定，居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

听了工作人员的一番说明，小王明白了，在未来三年内，单位发放的全年一次性奖金，可以选择并入综合所得计税，也可以按原来的做法单独计算纳税。“我回去给同事们好好解释，让大家打消顾虑。看得出，国家在减税降负上，确实充分考虑了纳税人的需求，税务部门则帮助我们搞清楚了这些好政策。这次减税，贴心又实惠。”

屈信明

(责编：赵爽、杨曦)