中国高铁桥梁长度突破1.6万公里

我国高铁桥梁长度突破1.6万公里
科技日报讯 （记者刘志伟）我国高铁桥梁长度已突破1.6万公里，目前设计、施工、制造等成套技术均处于世界先进水平。这是记者从4月13日—14日在江苏南通市举行的“中国高速铁路桥梁工程创新技术论坛”上获悉的。
论坛吸引了300多位来自全国的桥梁工程领域的院士、专家、工程技术人员。专家围绕高铁桥梁工程规划、设计、施工、管理等创新成果进行了研讨，并以位于江苏的沪通长江公铁两用斜拉桥、五峰山公铁两用悬索桥等两座世界级高速铁路跨江大桥为对象，对超大跨径公铁两用桥梁建设技术创新开展学术交流。
沪通长江大桥是世界最大跨径的公铁两用斜拉桥，也是世界上首座超过千米跨度的公铁两用桥梁，五峰山长江大桥是世界首座高速铁路悬索桥，在同类桥梁中跨度、荷载和锚碇均创“世界第一”。两座世界级的高铁桥梁将于今年年底实现合龙，标志着中国高速铁路大跨度桥梁的技术水平达到了世界领先水平。
中国高速铁路取得了世界瞩目的成就，截止到2018年底，全国铁路营业里程已达13.1万公里以上，其中高速铁路2.9万公里以上，随着中国高速铁路成为中国递给世界的闪亮“名片”，高铁桥梁也实现了质的飞跃。
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