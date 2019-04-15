人民网>>财经

中国高铁桥梁长度突破1.6万公里

刘志伟

2019年04月15日08:28  来源：科技日报
 
原标题：中国高铁桥梁长度突破1.6万公里

　　我国高铁桥梁长度突破1.6万公里

　　科技日报讯 （记者刘志伟）我国高铁桥梁长度已突破1.6万公里，目前设计、施工、制造等成套技术均处于世界先进水平。这是记者从4月13日—14日在江苏南通市举行的“中国高速铁路桥梁工程创新技术论坛”上获悉的。

　　论坛吸引了300多位来自全国的桥梁工程领域的院士、专家、工程技术人员。专家围绕高铁桥梁工程规划、设计、施工、管理等创新成果进行了研讨，并以位于江苏的沪通长江公铁两用斜拉桥、五峰山公铁两用悬索桥等两座世界级高速铁路跨江大桥为对象，对超大跨径公铁两用桥梁建设技术创新开展学术交流。

　　沪通长江大桥是世界最大跨径的公铁两用斜拉桥，也是世界上首座超过千米跨度的公铁两用桥梁，五峰山长江大桥是世界首座高速铁路悬索桥，在同类桥梁中跨度、荷载和锚碇均创“世界第一”。两座世界级的高铁桥梁将于今年年底实现合龙，标志着中国高速铁路大跨度桥梁的技术水平达到了世界领先水平。

　　中国高速铁路取得了世界瞩目的成就，截止到2018年底，全国铁路营业里程已达13.1万公里以上，其中高速铁路2.9万公里以上，随着中国高速铁路成为中国递给世界的闪亮“名片”，高铁桥梁也实现了质的飞跃。

(责编：李楠桦、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved