原标题：粤港澳大湾区第一通5G电话响起

科技日报广州4月14日电 （记者叶青 通讯员洪晖 郭哲涵）不久之后，坐巴士可享受5G+4K高清IPTV，点播电影全程无卡顿，快进快退零缓冲。14日，记者在广州市黄埔区科学广场展厅内的5G超高速体验区中看到，在珍宝5G巴士上，5G信号通过广州电信提供的首款5G商用终端，直接转换为WIFI信号。车上还可进行 5G+高清视频会议。

“当巴士发生应急突发情况时，调度指挥中心可直接与巴士进行视频连线调度。”广州电信相关负责人表示，该技术还可广泛运用于商务领域，最多可同时支持16路高清连线。

在当天举行的广东省5G示范区共建签约暨广州高新区、广州开发区、黄埔区5G示范网络开通活动上，广州市委常委、黄埔区委广州开发区党工委书记周亚伟从科学广场展厅拨通粤港澳大湾区第一通5G电话，标志着该区正式迈入5G时代。

广州是全国首批5G试点城市之一。当前，三大电信运营商已在广州国际生物岛、广州科学城等地率先布局5G基站，建成5G基站近百座。

同天举行了“广州市黄埔区5G示范网络”开通仪式。据悉，该区正加快网络布局，预计2019年建成3500座5G基站。为营造适宜5G产业发展的生态环境，今年2月，该区明确将加快出台“5G产业化10条”等一系列政策， 5G产业基金也将同步落地，打造5G特色产业园，引入社会资本，开放区内巨大的5G应用市场，吸引5G人才及企业集聚。目前该区拥有涵盖5G核心器件、5G网络设备、5G终端设备等企业近50家，产值突破200亿元。

万物广泛互联、人机深度交互。5G超高速体验区还展示了该区最新的5G终端产品、最新的5G应用场景。

“目前的机器人大脑多‘长在’机械臂上，有了5G网络对视频传输的支持，未来可将‘神经中枢’统一放在一个云端，通过机械臂上的摄像头采集数据，实现对多个机械臂的同时控制，这将大大降低机器人工厂的硬件配置成本。”京信通信带来的5G智能化复合移动机器人，可谓是一套5G通信方案。

展厅内，一名工作人员坐在模拟驾驶座位上，面对三个屏幕，远程遥控生物岛路面的一台无人驾驶车辆。据了解，5G信号的高速率、大带宽、低延时特性使远程无人驾驶更加精准安全。

广州市工业和信息化局副局长张宏伟表示，将以广州高新区、广州开发区、黄埔区为核心，着力打造5G应用示范区，争取在5G+无人机、5G+无人船、5G+无人车、5G+芯片等领域实现关键技术突破。

(责编：蒋琪、杨曦)