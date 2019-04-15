原标题：围绕32个产业链加大研发投入

北京经济技术开发区四大主导产业继续保持两位数增长；规模以上工业企业一季度产值995.2亿元

围绕32个产业链加大研发投入

实现厘米级测量的设备RTK。新京报记者 吴婷婷 摄

作为北京建设全国科技创新中心的股干，北京经济技术开发区又一次迎来“开门红”，今年一季度，开发区规模以上工业企业实现产值995.2亿元，同比增长10.16%，居全市前列。开发区新一代信息技术、机器人和智能制造、生物医药与大健康、高端汽车与新能源汽车四大主导产业产值一季度继续保持两位数增长。

32个“产业链图”实现精准布局

“对于以高精尖产业发展为安身立命之本的开发区来说，选准突破口和主攻点，积极作为主动担当，加快推动质量变革、效率变革、动力变革显得尤为重要。”北京经济技术开发区有关负责人说。

作为北京高精尖产业的主阵地，开发区从多个方面着力破题。既解决“卡脖子”的技术问题，瞄准技术前沿，主攻国家急需，又集中力量围绕集成电路、新型显示、智能制造、生物医药等优势领域，鼓励企业加大研发投入，积极承担国家科技重大专项和重大项目，真正掌握核心技术，打破国际垄断。

为实现产业链精准布局，开发区画出32个“产业链图”，从中选取适合北京发展的项目。截至目前，开发区共有企业2.2万家，包括90家世界500强企业投资的130个项目，国家级高新技术企业近千家，其中2家产值千亿级企业，4家百亿级企业，5家50亿级企业和40家10亿级企业。形成了四大主导产业，分别是新一代信息技术产业、生物医药与大健康产业、高端汽车与新能源汽车产业、智能装备与机器人产业。转化了一批科技成果，2018年，开发区万人有效发明专利拥有量350件，研制国际领先、填补国际空白的新技术67项、新产品65项，近五年累计研制出国际领先、填补空白的新产品有300多项。

多举措推动科技成果转化

为了实现高质量发展，开发区多举措推动科技成果转化。制定出台的《开发区促进高精尖产业发展实施办法》，在成果转化、技术创新、产业集聚等方面持续加大对企业的支持力度。同时，建设中试基地，并给予配套支持，加强开发区在中试放大、成果转化等环节的中试服务。

开发区还从建设服务体系方面推动科技成果转化，不断完善“产业联盟、研究院、专利池、公共服务平台、基金、特色产业园”六位一体的科技创新服务体系。开发区拥有国家级、市级研发机构超过220家，组建了产业联盟56家，公共技术服务平台46个，中小企业特色园34家，国家级科技企业孵化器和众创空间11家。

此外，开发区拥有亦庄国投的产业投融资平台，充分发挥战略新兴产业基金的引导放大作用，通过用好国家集成电路产业投资基金、新能源汽车产业基金等重点基金吸引重大项目落地。开发区建设了院士专家工作站24家，博士后科研工作站34家，为人才的创新创业提供充分保障。同时，加强公租房等政府保障性住房重点向科技成果转化的关键岗位人才和高技术人才倾斜。持续加强医疗、教育等公共设施建设，为人才提供优质的医疗、教育等配套服务。引入社会化专业服务机构参与科技成果转化全过程，加强政府引导和支持，持续提升开发区成果转化效率。

■ 亮点

“天琴二代”将于5月发布

北京经济技术开发区拥有中国唯一一家以卫星导航应用为主题的科技创新体验馆，位于北京合众思壮科技股份有限公司的新时空科创中心。走进科创中心，记者看到一个北斗七星的艺术造型，据介绍，合众思壮作为一家以北斗导航为核心技术的科技型企业，北斗的七星造型代表了该公司的七个核心部件，分别是芯片、板卡、电台、天线、惯导和信标模块等，都是自主研发，并在核心技术方面实现了完全自主可控。

“天琴一代”是科创中心镇馆之宝中的一件，这是由合众思壮独立设计的国内首款支持中国精度的星基增强基带芯片。今年5月，支持北斗三号系统，性能更优的“天琴二代”高精度星基增强基带芯片将发布。

所谓中国精度，是一种覆盖全球运营的广域高精度星基增强服务系统。据合众思壮工程师介绍，卫星信号到达地面有一定误差，这个误差大概是5到10米，因此在很多需要高精度的领域，就需要将卫星信号进行人为增强，通过中国精度服务系统进行增强后，在全球任一地点，定位精度都可以达到厘米级（4厘米），并且在海洋、沙漠等地区也能获得高精度的增强服务。

■ 相关新闻

300万颗“中国芯”点亮天安门阅兵现场大屏幕

2015年9月3日，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式上，在天安门广场两侧分别有一块长约32米，宽约13米的LED大屏幕，它们向中外观众清晰、稳定地实时直播着受阅部队的英姿。这两块大屏都是中国制造，是地地道道的“中国芯”。

北京集创北方科技股份有限公司副总裁耿俊成告诉记者，在这两块LED大屏的后面有300万颗型号为2026的中国产芯片，“芯片点与点之间的一致性要好，这是难度最大的。如果一致性不好，图像效果就是花的。2026芯片的一致性毋庸置疑是非常优秀的。此外，芯片的稳定性也非常高。”

作为技术驱动型高科技企业，集创北方推出了多项填补国内空白的创新技术。2016年11月9日，集创北方收购美国IC设计厂商EXAR旗下电源管理IC设计公司iML，进一步加强集创北方在模拟混合信号和电源管理产品领域的竞争优势。

新京报记者 吴婷婷

(责编：李楠桦、杨曦)