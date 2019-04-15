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老板要求“996工作制”你该怎么办？律师为你解读

2019年04月15日08:31  来源：北青网
 
原标题：老板要求“996工作制”你该怎么办？律师为你解读

老板要求“996工作制” 你该怎么办

互联网行业存在变相鼓励加班现象 律师称不论是否支付加班费都要遵守工时制度

互联网行业的“996工作制”话题持续发酵。所谓“996工作制”，即早9点上班，晚9点下班，一周工作6天。对此，律师表示，企业让员工加班需要支付相应的加班费，且不论是否支付加班费，也要遵守《劳动法》中的工时制度，强制要求员工“996”属于违法行为。

加班现象

不加班就完不成绩效

任务压顶员工主动加班

据北京青年报记者调查发现，在互联网行业，员工普遍一天工作时间在10小时左右，软件开发等核心部门加班最为严重，“996”或者“10、10、6”是家常便饭，遇到新项目上线、系统更新等状况，更需要泡在公司。

还有员工表示，公司虽然不强制下班时间，也不强制打卡，但会为员工背上严重的KPI(业绩考核)负担。

某大型互联网公司的软件工程师表示，大多数时候是压力太大、工作任务多所致，“事情太多做不完，不加班就完不成绩效”。

还有员工表示，“基本上正常上班时间，活肯定是做不完的。根本不用打卡，大家都很拼命。”

餐补车补变相鼓励加班

有些公司不要求加班，但会变相鼓励加班。比如，一些公司会提供“餐补”，如果加班到9点，公司发放15元的夜宵餐补；还有的公司提供“调休”，如果加班到比较晚，或者周末加了班，可以选择一天补休。

还有的员工表示，公司以“福利”的形式变相鼓励加班。比如将免费晚餐的时间安排到7点，这就在无形中推迟了晚餐时间、延长了下午的工作时间；还有的公司开通快车企业账户，在晚上9点半之后用该账户打车且出发地是公司，才可以享受免费打车服务，这样就变相鼓励了员工加班。

加班客观降低时薪

据调查，绝大多数公司都没有“加班费”一说。这就代表着员工每天工作10小时乃至12小时，如果其工资不变，其时薪就会随着工作时间的延长而减少。根据BOSS直聘的数据，去年北京、上海、深圳、广州、杭州等多个城市的互联网行业员工，其平均薪资都过万。

假如某月薪1.5万元的员工，按照22天工作制来说，日薪为681元，按照8小时工作制，其时薪是85元；然而按照12小时工作制，其时薪为56元。如果每周工作6天，每月工作26天，其日薪就是576元，“996”工作制下，其时薪就是48元，比正点下班的员工的85元时薪少了近一半。

律师解读

即使给加班费劳动者也须自愿

“996”工作制违反法律规定

上海澜亭律师事务所张耀律师对北青报记者表示，根据《劳动法》规定，按照每天8小时的工作时间计算，早上9点上班，一般中午休息1小时，员工下班时间应为18点；若晚餐休息时间按1小时计算，19点到21点的时间即为当日的加班时间。

这么算下来，按“996”工作的员工在周一至周六每天均需加班2小时，与“平均每周工作时间不超过四十四小时”“每月延长工作时间不得超过三十六小时”的法律规定明显不符。也就是说，若公司强制实行“996”工作制度是违反法律规定的。对于违反法律规定强制要求的加班，劳动者有权拒绝。

加班须付加班费

京衡律师上海事务所余超律师对北青报记者表示，根据法律，劳动者每天工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时；延长工作时间需要与劳动者协商，最多每天不能超过3小时，每月不得超过36小时。并且加班必须要支付加班费，平日加班为工资的150%，休息日加班为工资的200%。若公司随意延长劳动者工作时间，安排周末加班，以及不支付劳动者加班报酬，那么就违反了《劳动法》的相关规定。

员工主动加班无需支付加班费

张耀律师还表示，若是单位安排员工延长工作时间的，属于法律意义上的加班，单位应当根据法律规定支付加班费或予以调休；但若员工出于自愿加班的，不属于法律意义的加班，单位也无需支付加班费。

中闻律师事务所合伙人赵虎也表示，如果员工主动加班，那就谈不上违法了，“所以只能是口头鼓励，决定权还在员工，企业如果决定就是违法了”。

是否付加班费都应遵守工时制度

如果企业利用“鼓励”的模式变相强制要求员工加班，比如公司因员工拒绝加班而对员工降职、降薪、处罚、辞退的，员工可以向劳动保障行政部门投诉或申请劳动仲裁，维护自身合法权益。

“公司不可以因为‘996’解雇不配合的员工，如果公司因此而解雇员工，那么就是违法的、无效的。这个与是否支付加班费无关，因为不论是否支付加班费，都要遵守劳动法中的工时制度。如果员工因此被解雇，这种通知是无效的，员工可以申请劳动仲裁认定通知无效。”

中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林对北青报记者表示，按照劳动法相关规定，在保障劳动者身体健康的条件下，延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。在员工存在超时加班的情况下，即使是员工乐意自愿的，企业仍然会存在一定的用工风险，包括劳动监察检查的风险、被通报批评和被罚款的风险、被举报的风险及仲裁和诉讼的风险。本组文/本报记者 温婧 图片源自网络

老板声音

马云：为工资而“996”很难持久

4月11日，阿里巴巴集团董事局主席马云说，“能做‘996’是一种巨大的福气”，你不付出超越别人的努力和时间，你怎么能够实现你想要的成功？

12日下午，马云再次在微博上公开谈及“996”，他说，“任何公司不应该，也不能强制员工‘996’”，阿里巴巴从来也都提倡，“但是年轻人自己要明白，幸福是奋斗出来的！不为‘996’辩护，但向奋斗者致敬！”

14日中午，马云第三次谈及“996”，称自己前几天在公司内部关于“996”的观点，批评声源源不断；但是“我们缺的是实话、真话、让人思考的话”。马云还说，为加班工资而“996”的人是很难持久的。

刘强东：不强制，但京东人要有拼搏精神

12日晚间，京东董事长兼CEO刘强东也在自己的朋友圈谈到“996”话题。他回忆了自己的创业史，并提到“京东永远不会强制员工‘995’或者‘996’，但是每一个京东人都必须具备拼搏精神！”他说，自己是“8116+8”(周一到周六，早8点工作到晚11点，周日工作8个小时，每个月休假两天，每年也会休一次长假)，享受工作的快感，并愿找到一起为理想拼搏的兄弟。

专家看法

互联网行业高利润率盛宴接近尾声

为何互联网大佬纷纷在这个节点公开表达对“996”这种精神的支持？互联网观察家葛甲对北青报记者表示，“大佬们力推且自认为政治正确的‘996’，只能证明互联网行业的高利润率盛宴已经接近尾声，他们已经越来越难从用户那里获得高额利润了。但是高增长还得继续否则股价会不好看，于是只好把目标投向了员工身上，敦促他们接受‘996’以便企业产出更高的效益。把这次的互联网大佬对‘996’的集体力捧，称之为互联网行业告别黄金时代的最后呼喊，是恰如其分的。”

也有人认为，这是对不具备奋斗精神员工的变相裁员，互联网评论家阑夕表示，“在一个公司里面，非常上进的人一般不会在这个时候辞职，但是那些平时就比较懈怠的人可能就受不了要辞职，企业就能比较鸡贼地达到自己的目的：不用付出额外成本地来裁掉一批员工，重新整合公司的战斗力。”

相关评论

崇尚奋斗不等于强制“996”

昨日，《人民日报》也对“996”话题发表评论。评论称，强制推行“996”，不仅解决不了企业管理中“委托—代理”难题，也会助长“磨洋工”的顽疾。从企业家和创业者的角度来看，他们身上的极限奋斗精神是可贵的，但要考虑到普通员工的位置不同，强制灌输“996”的加班文化，不仅体现了企业管理者的傲慢，也不实际、不公平。

事实上，这涉及到企业管理的核心问题：如何才能最大限度激励员工的积极性？把加班长短作为激励手段，这肯定是最简便易行的方法，但显然不是最有效的方法。“996”引发的讨论，是一个反思互联网企业文化和管理机制的契机。

评论还表示，没有人不懂“不劳无获”的道理，但崇尚奋斗、崇尚劳动不等于强制加班。苦干是奋斗，巧干也是奋斗；延长工时是奋斗，提高效率也是奋斗。因此，不能给反对“996”的员工贴上“混日子”“不奋斗”的道德标签，而应该正视他们的真实诉求。

(责编：李楠桦、杨曦)
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