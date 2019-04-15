原标题：企业最青睐海外背景人才 求职者最想选互联网岗位

现场有多火爆

南方日报讯 （记者/杜艳 通讯员/游娜 朱琳）4月14日，由科技部（国家外专局）和深圳市人民政府主办的第十七届中国国际人才交流大会在深圳会展中心开幕，“精英天下·才博会”中高级人才招聘会、“智聘百强”全国名企事业单位综合招聘会等多场重量级高端招聘会受到求职者追捧。

有企业开出年薪超200万

富士康、比亚迪、华大集团、柔宇科技……笔者现场看到，招聘会云集了众多实力雄厚的世界500强企业、深圳市工业百强企业等优质成长型和国际化企业，招聘岗位主要集中在企业中高级管理、技术类职位。

上述企业之外，大批事业单位、国企和民办医疗教育机构组团引才也成为本次大会的亮点。其中，深圳市人民医院、第二人民医院、妇幼保健院等多家市属公立医院及深圳市各区属公立医院，哈尔滨工业大学（深圳）、中山大学（深圳）、深职院等教育机构共33家事业单位，共提供570余个岗位，拟招聘1000余人。

来自主办方的数据显示，相比往年，今年大多数岗位的薪资待遇有较大提升，总体上以年薪20万元至50万元居多；年薪50万元以上占近两成；年薪100万元以上占5%；还有的企业开出年薪超200万元。

逾七成求职者为本科生

笔者在现场采访了解到，参会企业大多意向招聘具有海外工作经验的高端人才，期望引进的这些高层次人才能够运用其国际视野、所学知识与国际工作经验，加速企业创新，进一步开拓海外市场。

据深圳千里马国际猎头有限公司副总经理陈惠玲介绍，人工智能、智能制造、科技金融等领域用人单位急需具有国际化视野，对有海外学习、工作背景的相关专业人才，开出的薪资也非常可观，比如一家视觉人工智能公司招聘计算机视觉算法研究总监，年薪达200万元；科技金融领域的某大型运营中心招聘总经理，年薪120万元到200万元。

笔者在现场看到，本届招聘会人流比前几届都要高。智联招聘深圳分公司市场经理李云竹告诉笔者，今年求职者的数量比往年大幅增长。

据主办方数据统计，到场的求职者学历素质和个人素质普遍较高，其中，本科学历占比最高，达70.34%；本科以下学历占13.87%；硕士学历占12.81%；博士学历占2.98%。

对求职者来说，比较看重企业规模，认为企业规模较大的企业会比较稳定，有良好的晋升空间。在行业要求方面，求职者更倾向于IT互联网行业。

(责编：蒋琪、杨曦)