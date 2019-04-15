原标题：21城非户籍常住人口超百万 上海最多深圳第二

简介：至少有21个城市的非户籍常住人口超过了100万大关，这其中上海最多，深圳第二，北京、东莞和广州分列三到五位。

城市非户籍人口即城市外来常住人口。推动1亿非户籍人口在城市落户，是当前我国城镇化的重要目标。

一般而言，经济发达的城市凭借优质的社会公共资源和良好的就业机会对流动人口形成强大的吸引力，大量的流动人员到大城市后，融入大城市的愿望十分强烈，这也使得大城市形成了盆地聚集效应。

那么哪些城市非户籍人口多呢？根据第一财经记者统计，至少有21个城市的非户籍常住人口超过了100万，这其中上海最多，深圳第二，北京、东莞和广州分列三到五位。从区域分布上看，珠三角和长三角的城市最多。

需要说明的是，一些城市并未公布具体的非户籍人口数据。第一财经记者在此根据常住人口与户籍人口的差额加以计算。不过，不少人口流入较多的二三线城市，往往辖下众多的县市，而这些县市人口除了流向所在地级以上市的城区外，还有部分流向了沿海发达地区的一二线城市。因此，从总体上看，这些城市常住人口与户籍人口的差额，要少于实际居住的非户籍人口数量。

另外，有个别重点城市如郑州等，因非户籍人口数据不详，在此没有纳入统计。

沪深京列前三 北上广深非户籍人口合计超三千万

上海市2018年的统计公报显示，2018年上海全市常住人口总数为2423.78万人。其中，户籍常住人口1447.57万人，外来常住人口976.21万人。

上海之后，位居第二的是深圳。深圳2018年的非户籍人口数据仍未揭晓。不过根据2017年深圳的统计公报，当年深圳常住户籍人口有434.72万人，增长11.3%，占常住人口比重34.7%；常住非户籍人口818.11万人，增长1.4%，占比重65.3%。

位居第三的是北京，2018年北京常住外来人口764.6万人，占该市常住人口的比重为35.5%。

沪深京之后，位居第四的不是同为一线城市的广州，而是“世界工厂”东莞。面积仅有2465平方公里的东莞，在1988年升格为地级市。改革开放以来，随着出口贸易的发展，东莞逐渐发展成为全球最大的制造业基地之一，形成以电子信息、电气机械、纺织服装、家具、玩具、造纸及纸制品业、食品饮料、化工等八大产业为支柱的现代化工业体系。在这个过程中，大量的外来人口进入东莞。数据显示，2018年年末全市常住人口有839.22万人，但其中户籍人口231.59万人，有600多万为非户籍人口。

广州的非户籍人口也超过了500万，以562.75万位居第五。第一财经记者据此统计，北上广深这四大一线城市、超大城市的非户籍人口总量超过了3000万，达到3121万左右。

珠三角最密集

从21个非户籍人口超过100万的城市来看，绝大多数城市分布在沿海地区。主要是珠三角、长三角、京津冀和闽东南等地。这其中，珠三角有深圳、东莞、广州、佛山、中山和惠州六个城市名列其中，深圳、东莞和广州位列前五，此外佛山位列第七。珠三角堪称外来流动人口最密集的地区。

截至2018年底，广东全省常住人口11346万人，比上年增加177万人，这是广东连续两年人口增量超过了苏鲁浙增量之和。其中，2018年珠三角核心区人口数量比上年增加150.45万人。这里面，广州、深圳两个超级大城市的人口分别比上年净增40.60万人和49.83万人，两市常住人口增幅占同期全省以及珠三角核心区常住人口增量的51.09%和60.11%。

广东体改研究会副会长彭澎对第一财经分析，相比中西部地区，珠三角的优势虽然没有过去那么明显，但还是有一定优势，尤其是在营商创业环境方面，已经形成了比较成熟的市场化体系，也吸引很多人在这边创业。

从产业发展来看，近年来珠三角产业转型升级的加快，高端制造业、信息经济等新兴产业的发展，吸引了大量的就业人口。

智联招聘日前发布的《粤港澳大湾区产业发展及人才流动报告》分析，粤港澳大湾区广东9市中，除江门外，其他城市均处于净流入状态。其中，深圳和广州作为两大核心城市，担当着人才流动中心的角色，从外界流入湾区的人才有40.39%都流向深圳，31.42%流向广州，两者占到7成以上。

如果从外来人口占常住人口的比重来看，外来人口占比最高的城市也集中在珠三角。其中，东莞和深圳均出现户籍人口与非户籍人口明显“倒挂”的现象，东莞的非户籍人口占比高达72.4%，深圳也高达65.3%，佛山也达到了52.6%，中山的这一比例位居第四。前四名位居珠三角。可见珠三角是我国非户籍人口最密集的地区。

在珠三角之后，长三角地区也有6个城市的非户籍人口数量超过100万。其中上海、苏州和宁波的非户人口数量位居前十位。

在中西部地区，武汉、成都和重庆三个城市的非户籍人口也都超过百万大关。这三个城市都是大区中心城市和国家中心城市，也是目前我国城区人口规模靠前的特大城市。

中西部唯一的直辖市重庆，总面积达到8.24万平方公里，户籍人口达到了3000多万，相当于一个中等省份，这其中郊县的人口占了至少三分之二。这些郊县的人口有相当一部分流向了沿海发达地区。数据显示，去年全年重庆外出市外人口达479.29万人，外来人口177.44万人。

加快市民化：二线城市和超大城市周边是重点

国家发改委近日发布《2019年新型城镇化建设重点任务》(下称《任务》)，2019年新型城镇化建设要突出抓好在城镇就业的农业转移人口落户工作，推动1亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展，培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理，支持特色小镇有序发展，加快推动城乡融合发展，实现常住人口和户籍人口城镇化率均提高1个百分点以上。

推进农业转移人口市民化，是新型城镇化建设的首要任务。《任务》指出，要积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。继续加大户籍制度改革力度，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口100万~300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万~500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

在第一财经记者统计的这21个非户籍人口超过100万的城市中，有北上广深这四个城区常住人口超过千万的超大城市，也有武汉、重庆、天津、成都、南京这些城区人口500万到1000万之间的特大城市。

超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模，意味着未来这些城市的落户数量将明显增加。不过，超大城市和特大城市之间，以及超大城市之间的落户难度也有着明显区别。

这其中，京沪两个超一线城市人口已经超过2000万，出现人口过多、交通拥堵、生态环境恶化等“大城市病”。为了从病根上破解这些问题，京沪相继提出了人口目标和产业疏解政策。而广深目前还不到1500万，还有较大的发展空间，落户门槛较低。

例如，今年1月11日广州市发改委联合广州市人社局、市来穗人员局及市公安局共同发布了新一轮迁入户政策体系。其中，本科以上、不超过40岁即可落户。

另外一个一线城市深圳早在2016年8月就将纯学历型人才入户条件放宽至大专，技术型人才入户条件放宽至中专+中级职称，技能型人才入户条件放宽至紧缺急需工种高级工，只要满足条件即可申请入户，不设指标数量限制。

同样将落户放宽至大专的还有正在努力成为“第五个一线城市”的杭州。4月3日，杭州发布《关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》，其中，在第四大项第18条“强化引才育才保障与服务”一项，提出“全日制大学专科及以上人才在杭工作并缴纳社保的，可直接落户”。

也就是说，对这21个非户籍人口超过100万的城市来说，未来这些庞大的外来工群体的落户情况各有不同。总体上看，城区人口在500万以下的城市，将全面放开放宽落户限制，这些城市包括厦门、青岛、宁波、东莞等地。这些城市的非户籍人口落户当地将更加容易。

这其中，城区人口300万以下的城市将全面取消落户限制，意味着未来惠州、泉州、佛山、嘉兴、中山等城市有望实现零门槛落户。

对特大城市以及广深这两个一线城市来说，未来落户尽管还有一定限制，但也将明显放松，这些城市拥有本科乃至专科学历的非户籍人口可以落户。

而对京沪这两个拥有大量非户籍常住人口的城市来说，落户门槛仍然较高的情况下，未来非户籍人口可以选择周边地区的二三线城市落户。比如上海周边的嘉兴、苏州、南通等地。再比如一线城市深圳落户的门槛放宽至大专，那么大专学历以下的非户籍人口，也可以选择落户到周边的惠州、中山等地。在广州无法落户的群体，也可以选择到邻近的佛山落户。

中原地产首席市场分析师张大伟说，未来二线城市以及一些超大城市都市圈周边的三四线城市将会是产业布局和人口落户的重点，这些城市具备较大的发展潜力。

放开落户，对这些地方发展具有重要意义。以珠三角为例，珠三角的东莞、佛山外来人口众多，如何加快外来人口市民化十分关键。中山大学自贸区综合研究院副院长林江告诉第一财经记者，珠三角外来人口众多，一直以来受户籍问题困扰不断。地方政府在此压力下，也有必要通过户籍放开，让外来工融入到本地，有利于缓解用工缺口。因此包括佛山、中山等地取消户籍限制，有利于这些地方继续发挥制造业的优势。

另一方面，近年来随着外来人口市民化的快速推进，不少城市的户籍人口增长明显快于城市人口增长，非户籍人口数量呈现下降的趋势。

例如，在成都，2018年该市人口规模稳步扩大。年末常住人口为1633.00万人，比上年增加28.53万人，增长1.78%。其中，城镇常住人口1194.05万人，常住人口城镇化率73.12%，比上年末提高1.27个百分点。年末户籍人口1476.05万人，比上年末增加40.72万人。户籍人口增量明显多于常住人口增量。

表：城市非户籍人口数量比较

(责编：杨曦、蒋琪)